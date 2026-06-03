तोंड झाकलं की थेट रेड कार्ड! FIFA World Cup पूर्वी हे नवे नियम होणार लागू; खेळाडूंच्या टाईमपासला बसणार लगाम

फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला (FIFA World Cup 2026) ११ जूनपासून सुरुवात होत आहे. त्यामुळे फुटबॉल चाहत्यांमध्ये या स्पर्धेसाठी मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. अशातच आता या वर्ल्ड कपपासून काही नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत, ज्यांचा परिमाण खेळावर होणार आहे. या नियमांना आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघटनेच्या मंडळाने (IFAB) मंजुरी दिली आहे. हे नियम केवळ वर्ल्ड कपसाठीच नाही, तर त्यानंतर जगभरातील २०२६-२७ च्या हंगामांमध्येही लागू राहतील. सामन्यांमध्ये गती रहावी आणि खेळाडू व चाहत्यांचा अनुभव सुधारण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. .फुटबॉल चाहत्यांसाठी गुडन्यूज! अखेर FIFA World Cup चे सामने भारतात दिसणार; कोणासोबत अन् किती रुपयांची झाली डील?.कोणते आहेत नवे नियम? (New Football Rules)तोंडावर हात ठेवून बोलल्यास शिक्षा (Players covering their mouths)सामन्यावेळी प्रतिस्पर्धी खेळाडूसोबत संघर्षावेळी जर कोणत्या खेळाडूने आपले तोंड झाकले, तर त्याला लाल कार्ड दाखवून शिक्षा केली जाऊ शकते. चॅम्पियन्स लीग दरम्यान रियल माद्रिदच्या व्हिनिसियस ज्युनियर आणि बेनफिकाच्या जियानलुका प्रेस्टियानी यांच्यात झालेल्या वादाच्या प्रकरणानंतर हा नियम करण्यात आला आहे. त्यावेळी व्हिनिसियस ज्युनियरने प्रेस्टियानीवर तोंड झाकून आपल्यावर वंशद्वेषी टिप्पणी केल्याचा आरोप केला होता..थ्रो-इन, गोल किकसाठी वेळ (throw-ins, goal-kicks countdown)वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी आता थ्रो-इन व गोल-किकसाठी ५ सेकंदांचे काऊंटडाऊन सुरू होईल. रेफ्री त्यांच्या हातांनी ५ सेकंदाचांचा इशारा करतील. जर ५ सेकंदानंतरही चेंडू खेळात आला नाही, तर प्रतिस्पर्धी संघाला थ्रो-इन दिला जाईल. तसेच जर ५ सेकंदानंतरही गोल-किक मारली गेली नाही, तर प्रतिस्पर्धी संघाला कॉर्नर किक मिळेल.सब्स्टिट्युशन खेळाडूसाठीचा वेळ (Substitution Countdown)सामन्यावेळी सब्स्टिट्युशन दरम्यान फोर्थ अंपायरने सब्स्टिट्युट खेळाडूचा बोर्ड उतलल्यानंतर खेळाडूंना मैदान सोडण्यासाठी १० सेकंदाच वेळ मिळेल. साईडलाईनच्या सर्वात जवळच्या भागातून त्याने मैदान सोडले पाहिजे. जर वेळेच्या मर्यादेत खेळाडू मैदानातून बाहेर झाला नाही, तर त्याच्या संघाला १ मिनिट एक खेळाडू कमी घेऊन खेळावे लागेल. त्यानंतरच बदली खेळाडूला मैदानात येण्याची परवानगी मिळेल. पण याला एकमेव अपवाद दुखापती किंवा सुरक्षेचे कारण असेल..मैदानातील उपचाराचा वेळ (Treatments time)ज्या खेळाडूंना मैदानात उपचारांची गरज भासेल, त्यांना खेळ पुन्हा सुरू झाल्यावर एका मिनिटासाठी खेळातून बाहेर जावे लागेल. याला काही अपवाद आहेत, जसे की दुखापत गोलकिपरला झाली असेल तर, एकाच संघातील दोन खेळाडूंमध्ये टक्कर झाल्याने दुखापत, गंभीर दुखापत असेल तर आणि पेनल्टी किक मारणाराच खेळाडूला दुखापत झाली असेल तर त्यांना हा नियम लागू नाही.याशिवाय सामन्यावेळी गोलकिपर दुखापतग्रस्त झालेला असताना त्याच्यावर उपाचर सुरू असताना दोन्ही संघांना मैदानाबाहेर जाऊन रणनीती आखण्याची परवानगी नसेल. खेळाडूंना मैदानातच रहावे लागेल..ड्रिंक्स ब्रेक (Breaks)वर्ल्ड कपमधील प्रत्येक सामन्यातील प्रत्येक हाफच्या मध्यावर साधारण २३ व्या मिनिटाला पाणी पिण्यासाठी ब्रेक असेल. हा ब्रेक ३ मिनिटांचा असेल.VAR चा वापर वाढणारव्हिडिओ असिस्टंट रेफरी (VAR) ही प्रणाली प्रामुख्याने गोल आणि संभाव्य रेड कार्डची परिस्थिती व पेनल्टी यांना तपासण्यासाठी वापरली जाते, पण आता तिचा वापर विस्तारणर आहे. IFAB ने आणखी तीन परिस्थितींना मान्यता दिली आहे, ज्यात VAR वापरले जाईल. जसे की रेफ्रीकडून दुसरे पिवळे कार्ड खेळाडूची चूक नसताना किंवा किरकोळ चुकीसाठी दिले असेल, तर त्यात VAR चा हस्तक्षेप होऊ शकतो. तसेच कार्ड दाखवताना रेफ्रीकडून चुकीच्या खेळाडूवर आरोप झाले तरी VAR चा वापर होऊ शकतो. तसेच जर रेफ्रीने चुकीच्या पद्धतीने एखाद्या संघाला कॉर्नर किक दिली असेल, तर VAR तो निर्णय बदलू शकतो. मात्र गोल किकबाबत मात्र VAR हस्तक्षेप करणार नाही..FIFA World Cup: इटली सलग तिसऱ्यांदा स्पर्धेतून बाहेर; 48 संघ खेळणार मुख्य स्पर्धा; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक.निषेध करणाऱ्या खेळाडूला केले जाईल बाहेर (Leave the field in protest)कोणत्याही निर्णयाच्या निषेधार्थ मैदान सोडणाऱ्या खेळाडूंना बाहेरच केले जाईल. तसेच खेळाडूंना मैदान सोडण्यात प्रवृत्त करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही रेड कार्ड दाखवले जाऊ शकते. याशिवाय सामना सोडून देणाऱ्या संघाला पराभव पत्करावा लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.