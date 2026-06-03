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तोंड झाकलं की थेट रेड कार्ड! FIFA World Cup पूर्वी हे नवे नियम होणार लागू; खेळाडूंच्या टाईमपासला बसणार लगाम

FIFA World Cup 2026 New Rules: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला ११ जूनपासून सुरूवात होणार आहे. ४८ संघात होणाऱ्या या स्पर्धेपासून काही नवे नियम लागू होणार आहेत. काय आहेत ते नियम जाणून घ्या.
FIFA World Cup 2026 New Rules

FIFA World Cup 2026 New Rules

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला (FIFA World Cup 2026) ११ जूनपासून सुरुवात होत आहे. त्यामुळे फुटबॉल चाहत्यांमध्ये या स्पर्धेसाठी मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. अशातच आता या वर्ल्ड कपपासून काही नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत, ज्यांचा परिमाण खेळावर होणार आहे.

या नियमांना आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघटनेच्या मंडळाने (IFAB) मंजुरी दिली आहे. हे नियम केवळ वर्ल्ड कपसाठीच नाही, तर त्यानंतर जगभरातील २०२६-२७ च्या हंगामांमध्येही लागू राहतील. सामन्यांमध्ये गती रहावी आणि खेळाडू व चाहत्यांचा अनुभव सुधारण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत.

FIFA World Cup 2026 New Rules
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