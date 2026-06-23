क्रीडा

Cristiano Ronaldo Record: ६० वर्ष एकाच व्यक्तीच्या नावे होता विक्रम, रोनाल्डोने ३३ मिनिटांत मोडला! गोलरक्षकाला गंडवलं Video तुफान Viral.. मेस्सीही मागे पडला

Cristiano Ronaldo oldest player to score brace in World Cup: ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने FIFA World Cup 2026 मध्ये पुन्हा एकदा इतिहास घडवला आहे. उझबेकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात अवघ्या ३३ मिनिटांत दोन गोल झळकावत त्याने तब्बल सहा दशकांपासून टिकून असलेल्या विक्रमाला मागे टाकले.
Cristiano Ronaldo oldest player to score brace in World Cup

Cristiano Ronaldo oldest player to score brace in World Cup

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Portugal vs Uzbekistan Fifa Football World Cup Marathi News: ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे ( Cristiano Ronaldo) चाहते, ज्या क्षणाची प्रतीक्षा करत होते तो मंगळवारी अनुभवायला मिळाला.. उझबेकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात पोर्तुगालच्या या सुपरस्टारने सहाव्या आणि ३९व्या मिनिटाला गोल करून विश्वविक्रमी कामगिरी केली. सलग सहा वर्ल्ड कप स्पर्धांमध्ये गोल करणारा तो जगातील पहिला खेळाडू ठरला, तर पोर्तुगालसाठी वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक १० गोलचा विक्रमही त्याने आज नावावर केला. याशिवाय त्याने आणखी एक मोठा विक्रम नावावर करताना लिओनेल मेस्सीचा ( Lionel Messi) विक्रमही मोडला.

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