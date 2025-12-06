FIFA World Cup 2026 : मेस्सी विरुद्ध रोनाल्डो QF मध्ये भिडणार; वर्ल्ड कप २०२६ चे गट जाहीर, डोनाल्ड ट्रम्प यांना 'शांतता' पुरस्कार

FIFA World Cup 2026 group stage : FIFA फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ चे गट शुक्रवारी जाहीर झाले असून चाहत्यांसाठी हा ड्रॉ म्हणजे एक जबरदस्त पर्वणीच आहे. कायलिन एमबाप्पे आणि एर्लिंग हालँड हे दोन युवा सुपरस्टार्स एकाच गटात आमनेसामने येणार आहेत. यावेळी फिफाने पहिला "शांतता पुरस्कार" अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना प्रदान केला. फिफाने यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांना शांतता पुरस्काराची घोषणा केली होती आणि या कार्यक्रमादरम्यान फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फँटिनो यांनी त्यांना ट्रॉफी, पदक आणि प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित केले..फिफाने २०२६ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी शुक्रवारी गट जाहीर केले आहेत. सेनेगलसह फ्रान्स आणि नॉर्वे यांना गट I मध्ये स्थान देण्यात आले आहे. अर्जेंटिना आणि पोर्तुगाल यांच्यात क्वार्टर फायनल सामना होणार आहे. या निमित्ताने लिओनेल मेस्सी व ख्रिस्तियानो रोनाल्डो हे सुपरस्टार एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. अर्जेंटिना ऑस्ट्रिया आणि अल्जेरियासह गट J मध्ये आहे. पोर्तुगाल कोलंबिया आणि उझबेकिस्तानसह गट K मध्ये आहे. .स्पर्धेच्या तारखा...२०२६ चा फिफा वर्ल्ड कप हा ४८ संघांचा असेल, जो इतिहासातील सर्वाधिक संघांचा सहभाग असलेला वर्ल्ड कप ठरेल. ही स्पर्धा ११ जून ते १९ जुलै २०२६ या कालावधीत अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केली जाईल. आतापर्यंत ४२ संघ विश्वचषकासाठी पात्र ठरले आहेत..रोनाल्डोवर बंदी...पोर्तुगालचा दिग्गज खेळाडू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याच्यावर तीन सामन्यांची बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे तो वर्ल्ड कपच्या सामन्यांना मुकेल का, अशी शंका होती. त्याला आधीच एका सामन्याला मुकावे लागले आहे आणि उर्वरित दोन सामन्यांवरील बंदी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे तो वर्ल्ड कपच्या पहिल्या सामन्यापासून खेळणार आहे. .फिफा २०२६ वर्ल्ड कप स्पर्धेच गट -गट A: मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका, कोरिया प्रजासत्ताक, युईएफए प्ले-ऑफ D विजेतागट B: कॅनडा, युईएफए प्ले-ऑफ A विजेता, कतार, स्वित्झर्लंडगट C: ब्राझील, मोरोक्को, हैती, स्कॉटलंडगट D: अमेरिका, पॅराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, युईएफए प्ले-ऑफ C विजेतागट E: जर्मनी, कुराकाओ, कोट डी'आयव्होअर, इक्वेडोरगट F: नेदरलँड्स, जपान, युईएफए प्ले-ऑफ B विजेता, ट्युनिशियागट G: बेल्जियम, इजिप्त, इराण, न्यूझीलंडगट H: स्पेन, काबो व्हर्दे, सौदी अरेबिया, उरुग्वेगट I: फ्रान्स, सेनेगल, फिफा प्ले-ऑफ २ विजेता, नॉर्व्हेगट J : अर्जेंटिना, अल्जेरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डनगट K : पोर्तुगाल, फिफा प्ले-ऑफ १ विजेता, उझबेकिस्तान, कोलंबियागट L: इंग्लंड, क्रोएशिया, घाना, पनामा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.