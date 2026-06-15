Fifa World Cup 2026: गुरु-शिष्या आमनेसामने! मोहम्मद सलाहच्या इजिप्तला रोखण्यासाठी बेल्जियमचा मास्टर प्लॅन; आज रंगणार महामुकाबला

सीटल (वॉशिंग्टन) : रशिया येथे २०१८मध्ये झालेल्या विश्वकरंडकात तिसऱ्या स्थानापर्यंत मजल मारलेल्या बेल्जियम संघासमोर जी गटातील सलामीच्या लढतीत इजिप्त संघाचे आव्हान असणार आहे. इजिप्तचा संघ २०१८नंतर फुटबॉल विश्वकरंडकात सहभागी होत आहे. बेल्जियमच्या संघाला शानदार सुरुवातीची आशा असेल, तर इजिप्तला विश्वकरंडकाच्या इतिहासातील पहिल्या विजयाची आस असेल..बेल्जियमच्या संघात केव्हीन दी ब्रुएने, रोमेलू लुकाकू, थिबॉट कुरटाईस हे अनुभवी व दिग्गज खेळाडू आहेत. प्रशिक्षक रुडी गार्सीया यांनी या संघामध्ये युवा खेळाडूंनाही संधी दिली आहे. यामध्ये जेरेमी डोकू, अमाडोयू ओनाना, चार्ल्स केटलेरे या खेळाडूंचा समावेश आहे..Fifa World Cup 2026: ब्राझीलला बरोबरीचेच समाधान; मोरोक्कोसमोर पाच वेळच्या विजेत्यांचा कस, व्हिनिसियसच्या गोलने दिलासा.इजिप्तचा संघ चौथ्यांदा विश्वकरंडकात सहभागी होत आहे. पहिल्या तीन विश्वकरंडकात त्यांनी सात सामने खेळले आहेत; मात्र एकाही सामन्यात त्यांना विजय मिळवता आलेला नाही. यामुळे इजिप्तचा संघ विश्वकरंडकातील पहिला विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करील..इजिप्तचा महत्त्वाचा खेळाडू मोहम्मद सलाह व बेल्जियमचे प्रशिक्षक रुडी गार्सीया यांनी एकमेकांसोबत एसी रोमा संघामधून काम केले आहे. मोहम्मद सलाह एसी रोमा संघाकडून खेळत असताना रुडी गार्सीया हे त्या संघाचे प्रशिक्षक होते. याच पार्श्वभूमीवर रुडी गार्सीया म्हणाले, कोणत्याही संघाला कमी लेखून चालणार नाही. इजिप्त हा आफ्रिका खंडातील अव्वल संघ म्हणून ओळखला जातो. तसेच मोहम्मद सलाह याचा खेळही चांगलाच माहीत आहे..Premium|FIFA World Cup stories : फिफा विश्वकरंडकातील थरारक कथा; ज्यांवर आजही विश्वास बसत नाही.एच गटामध्ये स्पेन व केप वर्दे ही लढतही आज (ता. १५) रंगणार आहे. याच गटामधील सौदी अरेबिया व उरुग्वे यांच्यामधील लढतही पार पडणार आहे. तसेच जी गटामध्ये इराण-न्यूझीलंड यांच्यामध्ये लढाई पाहायला मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.