Fifa World Cup 2026 : दक्षिण कोरियाचा जबरदस्त कमबॅक; जर्मनी, पोर्तुगाल अन् आता झेकीयावर विजय, युरोपियन संघांवर दादागिरी

Hwang In-beom leads South Korea comeback victory: दक्षिण कोरियाने फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील युरोपियन संघावरील दादागिरी कायम राखली. २०२६ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पहिल्याच सामन्यात त्यांनी ०-१ अशा पिछाडीवरून झेकीयावर २-१ असा रोमहर्षक विजय मिळवला. या विजयात ह्वांग इन-बिओम चमकला. .त्याने एक गोल केला आणि दुसऱ्या गोलसाठी सहाय्य केले. पहिले सत्र निस्तेज राहिले आणि दोन्ही संघांना मैदान सोडताना प्रेक्षकांनी हुसकारले. ५९ व्या मिनिटाला पेनल्टी एरियामध्ये मिळालेल्या लांब थ्रो-इनवर कर्णधार लादिस्लाव क्रेजीने हेडरद्वारे गोल करून झेकीयाला आघाडी मिळवून दिली..Fifa World Cup 2026 : ३ रेड कार्ड, दोन भन्नाट गोल अन् १७ वर्षांच्या पोराचे पदार्पण... मेक्सिको-दक्षिण आफ्रिका, पहिलाच सामना गाजला.६७ व्या मिनिटाला दोन खेळाडूंना चकवून चपळाईने शॉट मारल्याचा बनाव करत ह्वांगने गोल करून दक्षिण कोरियाला बरोबरी मिळवून दिली. त्यानंतर त्याने ८० व्या मिनिटाला उजव्या बाजूने क्रॉस दिला, ज्यावर ओ ह्योन-ग्यूने निर्णायक गोल केला. कर्णधार सोन हेयूंग मिन, हा वर्ल्ड कप स्पर्धेत दक्षिण कोरियाचा सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू आणि स्पर्धेत सर्वाधिक गोल करणारा आशियाई खेळाडू बनण्याच्या प्रयत्नात होता. ३३ वर्षीय खेळाडूने यापूर्वीच्या तीन वर्ल्ड कपमध्ये तीन गोल केले होते..फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत कोरियाने मिळवलेल्या ८ पैकी चार सामने पिछाडीवरून २-१ असे जिंकले आहेत. सोन हेयूंग मिन हा कोरियासाठी चार वेगवेगळ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत सहभाग घेणारा दुसरा खेळाडू ठरला आहे. संघाचे सध्याचे मॅनेजर हाँग मियूंग-बो यांनी १९९० ते २००२ मध्ये हा पराक्रम केला होता. कोरियाचा हा युरोपियन संघाविरुद्ध वर्ल्ड कपमधील सलग तिसरा विजय ठरला. यापूर्वी कोरियाने २०१८ मध्ये जर्मनी ( २-०) व २०२२ मध्ये पोर्तुगाल ( २-१) यांचा पराभव केला आहे..FIFA World Cup 2026: टीव्ही चॅनेल्स बदलले! भारतात फिफा वर्ल्डकप नेमका कुठे पाहायचा? जाणून घ्या एका क्लिकवर .फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत शुक्रवारी कॅनडा विरुद्ध बॉस्निया अँड हर्जेगोव्हिना यांच्यात मध्यरात्री १२:३० वाजता, तर अमेरिका विरुद्ध पॅराग्वे यांच्यात पहाटे ६:३० वाजता सामना होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.