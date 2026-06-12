क्रीडा

Fifa World Cup 2026 : दक्षिण कोरियाचा जबरदस्त कमबॅक; जर्मनी, पोर्तुगाल अन् आता झेकीयावर विजय, युरोपियन संघांवर दादागिरी

South Korea beat Czechia 2-1 World Cup match report : फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये दक्षिण कोरियाने शानदार कमबॅक करत झेकियाचा २-१ असा पराभव केला.
South Korea beat Czechia 2-1 World Cup match report

South Korea beat Czechia 2-1 World Cup match report

esakal

Swadesh Ghanekar
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Hwang In-beom leads South Korea comeback victory: दक्षिण कोरियाने फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील युरोपियन संघावरील दादागिरी कायम राखली. २०२६ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पहिल्याच सामन्यात त्यांनी ०-१ अशा पिछाडीवरून झेकीयावर २-१ असा रोमहर्षक विजय मिळवला. या विजयात ह्वांग इन-बिओम चमकला.

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