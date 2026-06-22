Fifa World Cup 2026 : यमाल दे धमाल! स्पेनच्या Lamine Yamal ने इतिहास घडविला; पेले यांच्यानंतर तोच... मेस्सीचाही विक्रम मोडला

Lamine Yamal historic goal at FIFA World Cup 2026: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत रविवारी माजी विजेत्या स्पेनने ४-० अशा फरकाने सौदी अरेबियावर विजय मिळवून पुढील फेरीच्या आशा जीवंत ठेवल्या आहेत. या सामन्यात १०व्या मिनिटाला गोल करणाऱ्या लामिने यमाल याने मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. ब्राझिलचे महान फुटबॉलपटू पेले ( Pele) यांच्यानंतर असा पराक्रम करणारा तो जगातील दुसराच खेळाडू ठरला. यमालसह माइक ओयार्झबालने दोन गोल केले, तर एक गोल हसन अल्टमबक्तीने स्वयंगोलमुळे मिळाला..लॅमिन यामालने १०व्या मिनिटाला त्याचा पहिला वर्ल्ड कप गोल केला. मिकेल ओयार्झाबालने गोलच्या तोंडावर दिलेल्या अप्रतिम पासवर त्याने दूरच्या पोस्टजवळ स्लायडिंग करत चेंडू गोलजाळ्यात पोहोचवला. स्पेनच्या पहिल्या सामन्यात पहिल्या हाफमध्ये मिडफिल्डर ओयार्झाबालने सुरुवातीच्या अर्ध्या तासात चेंडूला एकदाही स्पर्श केला नव्हता. आजचा दिवस त्याच्यासाठी खूपच चांगला ठरला आणि त्याने दिलेला पास यामालने गोलमध्ये रूपांतरित केला. त्यानंतर ओयार्झाबालने ( २१ व २४ मि.) तीन मिनिटांच्या आत दोन गोल केले. ४९व्या मिनिटाला हसनच्या स्वयंगोलने स्पेनची आघाडी ४-० अशी भक्कम केली..Fifa World Cup 2026: ९२ वर्षानंतर पहिला विजय... इजिप्तसाठी मोहम्मद सलाह हिरो ठरला; संघासाठी वर्ल्ड कपमध्ये नोंदवले सर्वाधिक गोल.वर्ल्ड कपच्या सामन्याच्या पूर्वार्धात तीन गोलमध्ये योगदान देणारा ओयार्झाबाल हा पहिला स्पॅनिश खेळाडू ठरला. १९८२ मध्ये एल साल्वाडोरविरुद्ध हंगेरीच्या लास्झ्लो फाझेकासने ही कामगिरी केल्यानंतर, गेल्या ६० वर्षांत अशी कामगिरी करणारा ओयार्झाबाल, हा दुसरा खेळाडू ठरला आहे. १९५८ मधील पेले यांच्या गोलनंतर, वर्ल्ड कप सामन्यात गोलची सुरुवात करणारा यामल ( १८ वर्षे आणि ३४३ दिवस) हा दुसरा सर्वात तरुण खेळाडू आहे..वर्ल्ड कप स्पर्धेत गोल करणारा यमाल ( १८ वर्षे आणि ३४३ दिवस) हा आठवा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आहे. त्याने लिओनेल मेस्सीला या यादीत नवव्या स्थानावर ढकलले आहे; कारण अर्जेंटिनाच्या मेस्सीने वर्ल्ड कपमध्ये आपला पहिला गोल १८ वर्षे आणि ३५७ दिवसांचा असताना केला होता. पेले यांनी वयाच्या १७ व्या वर्षी ६ गोल केले होते, तर मायकल ओवेन आणि मॅन्युएल रोसास यांनी वयाच्या १८ व्या वर्षी प्रत्येकी २ गोल केले होते..FIFA WORLD CUP 2026: केप व्हर्दे अन् Vozinha यांनी पुन्हा करून दाखवले; स्पेननंतर उरुग्वेलाही रोखले, स्टेडियमवर 'आई'ला पाहून गोलरक्षक भावूक.स्पेनची विविध स्पर्धांमधील सलग ३२ सामन्यांची 'अपराजित' मालिका सुरू आहे. २००७ ते २००९ दरम्यानच्या सलग ३५ सामन्यांच्या मालिकेनंतरची ही त्यांची सर्वात मोठी अपराजित मालिका आहे. १८ वर्षे आणि ३४३ दिवस वय असलेला लॅमिन यामाल हा विश्वचषकात स्पेनकडून गोल करणारा दुसरा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आहे. याआधी २०२२ च्या विश्वचषकात कोस्टा रिकाविरुद्ध गोल करताना गावीचे वय १८ वर्षे आणि ११० दिवस होते.सौदी अरेबियाने वर्ल्ड कप सामन्यात चार किंवा त्यापेक्षा जास्त गोल स्वीकारण्याची ही पाचवी वेळ आहे; १९९४ मध्ये सौदी अरेबियाने वर्ल्ड कप स्पर्धेत पदार्पण केल्यापासून, कोणत्याही संघाने त्यांच्यापेक्षा जास्त वेळा चार किंवा त्यापेक्षा जास्त गोल स्वीकारलेले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.