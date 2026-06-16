Lionel Messi: दुखापतीनंतर मेस्सी मैदानावर उतरण्यास सज्ज, पण चाहत्यांची धाकधूक वाढली! उद्या सकाळी ६.३० वाजता काय घडणार?

कानसास सिटी : फुटबॉल सुपरस्टार लिओनेल मेस्सी(Lionel Messi) आणि त्याचा अर्जेंटिना संघ गतवेळचे विजेतेपद राखण्यासाठी मोहीम सुरू करीत आहे. अल्जेरियाविरुद्धचा त्यांचा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार बुधवारी सकाळी ६.३० वाजल्यापासून सुरू होत आहे..बलाढ्य फ्रान्सला हरवून गतवेळेस विजेतेपद मिळवणाऱ्या अर्जेंटिनाला यंदाही खास कामगिरी करण्याची आशा असली तरी ३८व्या वर्षीही मेस्सी तीच जादू कायम राखणार का, हा प्रश्न तमाम फुटबॉलप्रेमींना आहे..FIFA World Cup 2026: सर्वोत्तम खेळाडूचा 'गोल्डन बूट' कोणाला? मेस्सी, रोनाल्डोसह हे खेळाडू प्रमुख दावेदार.विश्वकरंडक जिंकण्याचे मेस्सीचे स्वप्न गतवेळेस पूर्ण झाले होते. त्या वेळी त्याला संघातील सहकाऱ्यांचीही तेवढीच मोलाची साथ मिळाली होती. यंदाही संघात असलेल्या इतर खेळाडूंकडून तशीच साथ मिळणार का, याबाबतची उत्सुकता असेल..अर्जेंटिनाच्या गटात अल्जेरिया, ऑस्ट्रिया आणि जॉर्डन यांचा समावेश आहे. त्यामुळे गटातून ते पुढच्या फेरीसाठी पात्र ठरतील. त्यानंतर मात्र प्रत्येक बाद फेरीत त्यांचा कस लागू शकेल. अर्जेंटिना आणि अल्जेरिया प्रथमच आमनेसामने येत आहेत..गतविजेते असले तरी पात्रता फेरी खेळावे लागणाऱ्या अर्जेंटिनाने १८ पैकी १२ सामने जिंकले आणि सहजच पात्रता निश्चित केली. त्यानंतरच्या फ्रेंडली सामन्यांतही त्यांनी आपला दरार कायम राखला आणि पाचही सामने जिंकले..अमेरिकेतील मेजर लीगमध्ये इंटर मियामी क्लबमधून खेळताना मेस्सीने दरारा कायम ठेवला असला तरी विश्वकरंडक स्पर्धेच्या अगोदर त्याला दुखापत झाली होती. त्यामुळे अर्जेंटिनाच्या सराव सामन्यात तो ८०व्या मिनिटाला मैदानात आला आणि पेनल्टी किकवर गोल करून आपला फॉर्म आणि तंदुरुस्ती सिद्ध केली..FIFA World Cup 2026: अमेरिकेत युरोपियन क्रांतीची चाहूल! फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंडमध्ये रस्सीखेच, तर अर्जेंटिना, ब्राझीलचा लागणार कस.ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचाही बुधवारी सामनामेस्सीप्रमाणे फुटबॉल विश्वात चर्चा असलेला ख्रिस्तियानो रोनाल्डो हा सहावी विश्वकरंडक स्पर्धा खेळत असून त्याच्या पोर्तुगाल संघाचा सलामीचा सामना बुधवारी आहे. भारतीय वेळेनुसार काँगो संघाविरुद्धचा त्यांचा सामना रात्री १०.३० वाजता सुरू होणार आहे. रोनाल्डोचे विश्वकरंडक जिंकण्याचे स्वप्न अद्याप पूर्ण झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.