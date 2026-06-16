क्रीडा

Lionel Messi: दुखापतीनंतर मेस्सी मैदानावर उतरण्यास सज्ज, पण चाहत्यांची धाकधूक वाढली! उद्या सकाळी ६.३० वाजता काय घडणार?

FIFA World Cup 2026: लिओनेल मेस्सीच्या नेतृत्वाखाली अर्जेंटिना विश्वचषक मोहिमेला सुरुवात करणार आहे. अल्जेरियाविरुद्धच्या सामन्याकडे संपूर्ण फुटबॉल विश्वाचे लक्ष लागले आहे.
Lionel Messi

Lionel Messi

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कानसास सिटी : फुटबॉल सुपरस्टार लिओनेल मेस्सी(Lionel Messi) आणि त्याचा अर्जेंटिना संघ गतवेळचे विजेतेपद राखण्यासाठी मोहीम सुरू करीत आहे. अल्जेरियाविरुद्धचा त्यांचा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार बुधवारी सकाळी ६.३० वाजल्यापासून सुरू होत आहे.

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