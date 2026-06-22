Lionel Messi ने इतिहास रचला! वर्ल्ड कपमध्ये असा पराक्रम करणारा जगातील पहिला खेळाडू ठरला; पेनल्टी हुकली, पण विक्रमाची संधी साधली...

Argentina vs Austria Fifa World Cup 2026: क्रिकेटमध्ये विराट कोहली अन् फुटबॉलमध्ये लिओनेल मेस्सी... हे दोन्ही महान खेळाडू जेव्हा जेव्हा मैदानावर उतरतात, तेव्हा कोणतातरी विक्रम मोडतातच. फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये मेस्सीने पहिल्याच सामन्यात हॅटट्रिक करून अनेक विक्रम मोडले. सोमवारी तो जेव्हा अर्जेंटिनाचे नेतृत्व करताना ऑस्ट्रियाचा सामना करायला उतरला, तेव्हाही त्याने ऐतिहासिक कामगिरी केली. खरं तर हा विक्रम तो १०व्या मिनिटाला सहज करू शकला असता, परंतु पेनल्टी हुकल्याने चाहत्यांना थोडी प्रतीक्षा करावी लागली. मात्र, या महान फुटबॉलपटूने त्याला G.O.A.T का म्हटले जाते, हे पुन्हा जगाला दाखवून दिले..सामन्यातील अर्जेंटिनाच्या पहिल्याच चालीमुळे १० व्या मिनिटाला त्यांना पेनल्टी किक मिळाली होती. त्यांनी ऑस्ट्रियाच्या बचावफळीला भेदत चेंडू पुढे नेला आणि लॉटारो मार्टिनेझला गोल करण्याची संधी मिळाली होती, पण ऑस्ट्रियाच्या दोन बचावपटूंनी त्याला रोखले आणि VAR तपासणी नंतर अर्जेंटिनाला पेनल्टी देण्यात आली. लिओनेल मेस्सीला आपला विक्रमी १७वा गोल करण्याची उत्तम संधी मिळाली होती, पण त्याचा फटका डाव्या पोस्टच्या बाहेर गेला आणि अर्जेंटिनाने आघाडी घेण्याची आयती संधी गमावली. जागतिक स्तरावर मेस्सीने मारलेली ही सातवी पेनल्टी होती आणि त्यापैकी चार यशस्वी ठरल्या आहेत..Fifa World Cup 2026 : यमाल दे धमाल! स्पेनच्या Lamine Yamal ने इतिहास घडविला; पेले यांच्यानंतर तोच... मेस्सीचाही विक्रम मोडला.१९व्या मिनिटाला मेस्सीने गोलसाठी चांगली संधी निर्माण करताना चेंडू पेनल्टी क्षेत्रापर्यंत नेला होता, परंतु ऑस्ट्रेलियाच्या गोलरक्षकाने त्याला रोखले. त्याच्यासोबतीला दोन बचावपटूही होते. टेक्सास राज्यात अर्जेंटिनासाठी मेस्सी शेवटच्या दोन पेनल्टीवर गोल करण्यात अपयशी ठरला. यापूर्वी इक्वेडोरविरुद्ध २०२४ कोपा अमेरिका शूटआऊटमध्ये त्याची पेनल्टी हुकली होती. २३ व्या मिनिटाला ऑस्ट्रिया गोल करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचले होते, अर्जेंटिनाच्या सुदैवाने ते अपयशी ठरले..वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासात सर्वाधिक ८ गोल सहाय्य करण्याच्या विक्रमातही डिएगो मॅराडोना यांच्याशी त्याने बरोबरी केली आहे. ३१ व्या मिनिटाला ऑस्ट्रियाच्या बचावपटूंनी पुन्हा एकदा त्यांचा जलवा दाखवला अन् मेस्सीचा आणखी एक गोल अडवला. ३८व्या मिनिटाला मेस्सीने पेनल्टी बॉक्स बाहेरून भन्नाट गोल केला आणि अखेर विक्रम नोदंवला. मेस्सी वर्ल्ड कप इतिहासात सर्वाधिक १७ गोल करणारा खेळाडू बनला.. मागील सामन्यात अल्जेरियाविरुद्ध तीन गोल करून त्याने जर्मनीच्या मिरोस्लाव्ह क्लोजशी ( १६) बरोबरी केली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.