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ARG vs Austria : लिओनेल मेस्सीचा विश्वविक्रमी गोल पाहिलात का? ज्याने अर्जेंटिनाला Fifa World Cup च्या पुढील फेरीत पोहोचवले Video Viral

Lionel Messi record-breaking goal against Austria video: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये लिओनेल मेस्सीने पुन्हा एकदा इतिहास रचला आहे. ऑस्ट्रियाविरुद्धच्या सामन्यात त्याने केलेल्या दोन गोलच्या जोरावर अर्जेंटिनाने २-० असा विजय मिळवत राऊंड ऑफ ३२ मध्ये प्रवेश निश्चित केला. मात्र या विजयापेक्षाही मेस्सीचा विक्रमी गोल अधिक चर्चेत आहे.
Lionel Messi record-breaking goal against Austria video

Lionel Messi record-breaking goal against Austria video

ESAKAL

Swadesh Ghanekar
Updated on

Argentina vs Austria FIFA World Cup 2026 Match Reports in Marathi : लिओनेल मेस्सीच्या ( Lionel Messi) दोन गोलच्या जोरावर गतविजेत्या अर्जेटिनाने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत सोमवारी ऑस्ट्रियावर २-० अशी मात केली. अर्जेटिनाने J गटात सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद करून Round of 32 मध्ये आपला प्रवेश पक्का केला. या गटातून दुसऱ्या स्थानासाठी ऑस्ट्रियाच आघाडीवर आहे. मेस्सीच्या त्या विक्रमी गोलचा Video सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय...

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