क्रीडा

Fifa World Cup 2026 : माजी विजेत्या ब्राझिलला धक्का... नेयमार ज्युनियरची मोरोक्कोविरुद्धच्या सामन्यातून माघार

Neymar injury update FIFA World Cup 2026: फिफा वर्ल्ड कप् २०२६ सुरू होण्यापूर्वीच ब्राझीलला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा स्टार फुटबॉलपटू नेयमार ज्युनियर मोरोक्कोविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात खेळू शकणार नाही.
Neymar Jr will miss Brazil's FIFA World Cup 2026 opening match against Morocco

Neymar Jr will miss Brazil's FIFA World Cup 2026 opening match against Morocco

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why is Neymar Jr missing Brazil vs Morocco match? माजी विजेत्या ब्राझिलला फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या मोहीमेची सुरुवात नेयमार ज्युनियर शिवाय करावी लागणार आहे. संघाचे मुख्य प्रशिक्षक कार्लो अँसेलोटी यांनी या वृत्ताला दुजोरा देताना क गटातील मोरोक्कोविरुद्धच्या सामन्यात नेयमार खेळणार नसल्याचे स्पष्ट केले. पाचवेळच्या वर्ल्ड कप विजेता ब्राझील २०२२च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत धडक मारणाऱ्या मोरोक्कोला पुढील आठवड्यात शनिवारी न्यू यॉर्कच्या न्यू जर्सी स्टेडियमवर भिडणार आहे.

Loading content, please wait...
sports
brazil
Neymar
Football News In Marathi
Football Marathi News
football player
Football
FIFA World Cup