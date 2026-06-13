Fifa World Cup 2026 : माजी विजेत्या ब्राझिलला धक्का... नेयमार ज्युनियरची मोरोक्कोविरुद्धच्या सामन्यातून माघार

Why is Neymar Jr missing Brazil vs Morocco match? माजी विजेत्या ब्राझिलला फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या मोहीमेची सुरुवात नेयमार ज्युनियर शिवाय करावी लागणार आहे. संघाचे मुख्य प्रशिक्षक कार्लो अँसेलोटी यांनी या वृत्ताला दुजोरा देताना क गटातील मोरोक्कोविरुद्धच्या सामन्यात नेयमार खेळणार नसल्याचे स्पष्ट केले. पाचवेळच्या वर्ल्ड कप विजेता ब्राझील २०२२च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत धडक मारणाऱ्या मोरोक्कोला पुढील आठवड्यात शनिवारी न्यू यॉर्कच्या न्यू जर्सी स्टेडियमवर भिडणार आहे..पण पोटरीच्या दुखापतीमुळे नेयमारच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बहुप्रतिक्षित पुनरागमनाला विलंब झाला आहे. सामन्यापूर्वी बोलताना, अँसेलोटी यांनी सांगितले की, नेयमार दुखापतीतून सावरण्यात चांगली प्रगती करत आहे. शक्य तितक्या लवकर बरा होण्यासाठी तो खूप मेहनत घेत आहे. आम्ही त्याला केवळ त्याच्या निर्विवाद फुटबॉल कौशल्यासाठीच नव्हे, तर संघातील तरुण खेळाडूंना तो देऊ शकणाऱ्या अनुभवासाठी बोलावले आहे..चिंध्यांचा फूटबॉल, अनवाणी पायाने खेळ; अमरावतीच्या खेळाडूने गाजवलेलं १९४८ चं लंडन ऑलिम्पिक.नेयमार २०२३ पासून ब्राझीलकडून खेळलेला नाही, तो सतत दुखापतीमुळे संघाबाहेर राहिला आहे. मे महिन्याच्या मध्यात उजव्या पोटरीला दुखापत झाल्यापासून तो मैदानाबाहेर आहे, त्यामुळे देशाच्या या सर्वात मोठ्या स्टारला फुटबॉलच्या सर्वात मोठ्या मंचावर परत पाहण्यासाठी चाहत्यांना अजून थोडा वेळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दुखापतग्रस्त असूनही नेयमारचा ब्राझील संघात समावेश केल्याची, बरीच चर्चा रंगली होती. पण, तो वेळेत तंदुरुस्त होईल, अशी संघ व्यवस्थापनाला आशा होती..FIFA WORLD CUP 2026: मृत्यूला हरवून 'तो' मैदानावर उतरला; वर्ल्ड कपमध्ये पहिला गोल करताच ढसाढसा रडला... कोण आहे Raúl Jiménez? .नेयमार हा ब्राझीलच्या फुटबॉल इतिहासात सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू आहे. त्याने महान खेळाडू पेले (७७ गोल) यांचा विक्रम मोडीत काढला आहे. नेयमारने ब्राझीलसाठी १२८ सामन्यांत ७९ गोल केले आहेत आणि ५९ गोलसाठी सहाय्य केले आहे. नेयमारच्या अनुपस्थितीतही ब्राझील या सामन्यात प्रबळ दावेदार मानला जातोय. ब्राझिलचा दुसरा सामना १९ जूनला हैती आणि तिसरा सामना २४ जूनला स्कॉटलंड संघाविरुद्ध होणार आहे. या सामन्यात नेयमारच्या पुनरागमनाची अपेक्षा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.