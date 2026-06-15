क्रीडा

Fifa World Cup 2026 : लोकसंख्या डोंबिवलीपेक्षाही कमी, पण जिद्द हिमालयाएवढी! 'हा' चिमुकला देश वर्ल्ड चॅम्पियन जर्मनीला नडला

Just 158,000 People, One Historic Goal: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये फुटबॉल चाहत्यांना एक अविस्मरणीय क्षण पाहायला मिळाला. अवघी १ लाख ५८ हजार लोकसंख्या असलेल्या कॅरिबियन देश कुरासाओने बलाढ्य जर्मनीविरुद्ध इतिहास रचला.
CURACAO MAKES HISTORY WITH FIRST-EVER WORLD CUP GOAL AGAINST GERMANY

CURACAO MAKES HISTORY WITH FIRST-EVER WORLD CUP GOAL AGAINST GERMANY

esakal

Swadesh Ghanekar
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Livano Comenencia fires Curacao Enters World Cup History Books: माजी वर्ल्ड कप विजेत्या जर्मनीने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत रविवारी क्युरासाओ या कॅरेबियन बेटावरील लहान देशावर ७-१ असा दणदणीत विजय मिळवला. वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पदार्पणाच्या सामन्यात झालेला हा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ७२ वर्षानंतरचा सर्वात मोठा पराभव ठरला. यापूर्ली १९५४ मध्ये हंगरीने ९-० अशा फरकाने दक्षिण कोरियावर विजय मिळवला होता. पण, या सामन्यात जर्मनीच्या ७ गोलपेक्षा क्युरासाओच्या एका गोलची जगभर चर्चा आहे.

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