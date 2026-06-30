Shocking: जर्मनीचा खेळ खल्लास... पॅराग्वेचा पेनल्टी शूट आऊटमध्ये रोमहर्षक विजय, Fifa World Cup स्पर्धेतून माजी विजेते बाहेर

Paraguay Win Dramatic Penalty Shootout in FIFA World Cup 2026: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सर्वात धक्कादायक निकाल मंगळवारी पाहाटे पाहायला मिळाला. चारवेळचा विजेता जर्मनीचा संघ स्पर्धेबाहेर फेकला गेला. ४२ व्या मिनिटाला ज्युलिओ एनकिसोच्या गोलला जर्मनीकडून ५४ व्या मिनिटालाकाय हावर्ट्झने उत्तर दिले आणि सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. त्यानंतर जर्मनीने विजयी गोल केलाच होता, परंतु VAR मध्ये तो नाकारला गेला अन् सामना पेनल्टी शूटआऊटमध्ये गेला. तिथेच जर्मनीचा गेम झाला..काय हावर्ट्झ , निक वोल्टेमाडे आणि जोनाथन टाह यांनी महत्त्वाच्या पेनल्टी चुकवल्यामुळे, जर्मनी ३४ व्या क्रमांकावरील पॅराग्वेकडून शूटआऊटमध्ये वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर पडले. जर्मनीचा संघ उप-३२ मधून बाहेर पडणारा या स्पर्धेतील पहिला बलाढ्य संघ ठरला. पॅराग्वेने पेनल्टीच्या दोन संधी गमावल्या आणि त्यानंतर होजे कॅनालेने सडन डेथमध्ये गोल केला. पॅराग्वेने ४-३ ( १-१) अशा फरकाने हा सामना जिंकला. .जर्मनीसाठी पेनल्टी शूट आऊटमध्ये जे किमिच, जे मुसिआला व एन अमिरी यांनी गोल केले. तेच पॅराग्वेसाठी मॉरिसिओ, जे गोमेझ व एम गलार्झा यांनी गोल केले. पुढील दोन पेनल्टी चुकल्याने सामना सडन डेथमध्ये गेला आणि तिथे जे ताहने चूक केली. पण, जे कॅनालेने गोल करून पॅराग्वेचा विजय पक्का केला. .BRA vs JPN World Cup 2026: व्हॉट अ मॅच... ब्राझीलने शेवटच्या मिनिटाला मिळवला थरारक विजय, जपानच्या लढाऊवृत्तीचे जगभरात कौतुक.जर्मनीने प्रमुख स्पर्धांमध्ये सातपैकी सहा सामने पेनल्टी शूटआऊट जिंकले होते, ज्यात १९७६ च्या युरोपियन चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्यात चेकोस्लोव्हाकियाकडून पराभव पत्करल्यानंतरच्या सलग सहा विजयांचा समावेश होता. या संघांमधील वर्ल्ड कप स्पर्धेतील यापूर्वीचा एकमेव सामना २००२ च्या स्पर्धेत १६ संघांच्या फेरीत जर्मनीने १-० असा जिंकला होता..पॅराग्वे यापूर्वी पाच बाद फेरीच्या सामने खेळले होते, परंतु प्रत्येक सामन्यात त्यांना गोल करता आला नाही. त्यांनी केवळ एकदाच पुढील फेरीत प्रवेश केला होता; दक्षिण आफ्रिकेत २०१० साली झालेल्या स्पर्धेत १६ संघांच्या फेरीत जपानविरुद्ध पेनल्टी किक्सवर विजय मिळवला होता. त्याच वर्षी उपांत्यपूर्व फेरीत त्यांना अंतिम विजेता स्पेनकडून पराभव पत्करावा लागला.."मला वाटतं ही भावना शब्दांत व्यक्त करणं कठीण आहे. मला माझ्या संघसहकाऱ्यांचा, या गटाचा खूप अभिमान वाटतो. आम्ही जे काही अनुभवलं आहे, त्या सगळ्यात आमच्यातील एकतेने मला सर्वाधिक प्रभावित केलं आहे. कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आमच्यात अविश्वसनीय ताकद आहे. जर्मनीला माहित होतं की आम्हाला हरवण्यासाठी त्यांना प्रचंड मेहनत करावी लागेल,"असे पॅराग्वेचा बचावपटू गुस्तावो गोमेझ म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.