क्रीडा

Shocking: जर्मनीचा खेळ खल्लास... पॅराग्वेचा पेनल्टी शूट आऊटमध्ये रोमहर्षक विजय, Fifa World Cup स्पर्धेतून माजी विजेते बाहेर

Four-Time Champions Germany Crash Out: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सर्वात मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला. चार वेळचा विश्वविजेता जर्मनीचा पॅराग्वेविरुद्ध पेनल्टी शूटआऊटमध्ये धक्कादायक पराभव झाला.
Paraguay Knock Germany Out on Penalties to Reach Last 16

Paraguay Knock Germany Out on Penalties to Reach Last 16

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Paraguay Win Dramatic Penalty Shootout in FIFA World Cup 2026: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सर्वात धक्कादायक निकाल मंगळवारी पाहाटे पाहायला मिळाला. चारवेळचा विजेता जर्मनीचा संघ स्पर्धेबाहेर फेकला गेला. ४२ व्या मिनिटाला ज्युलिओ एनकिसोच्या गोलला जर्मनीकडून ५४ व्या मिनिटालाकाय हावर्ट्झने उत्तर दिले आणि सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. त्यानंतर जर्मनीने विजयी गोल केलाच होता, परंतु VAR मध्ये तो नाकारला गेला अन् सामना पेनल्टी शूटआऊटमध्ये गेला. तिथेच जर्मनीचा गेम झाला.

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