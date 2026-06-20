Fifa World Cup 2026 : तोंडावर हात ठेवून बोलला, रेफरीने करेक्ट 'कार्यक्रम' केला; Miguel Almiron सोबत विचित्र घडलं... Video Viral

FIFA World Cup 2026 Paraguay vs Turkey strange red card incident: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेतून हैती व तुर्की हे दोन संघ बाद झाले आहेत. या दोघांनाही शनिवारी ब्राझील व पॅराग्वेकडून पराभव पत्करावा लागला. त्यांना हा स्पर्धेतील दुसरा पराभव असल्याने साखळी फेरीतच त्यांचे आव्हान संपुष्टात आले. पण, शनिवारचा दिवस चर्चेत राहिला तो पॅराग्वेच्या मिग्युएल अल्मिरॉन ( Miguel Almirón ) याच्यावर झालेल्या कारवाईमुळे... सॅन फ्रान्सिस्को येथे तुर्कीविरुद्ध झालेल्या सामन्यादरम्यान प्रतिस्पर्ध्याशी बोलताना तोंड झाकल्याबद्दल पॅराग्वेचा अल्मिरॉनना रेड कार्ड दाखवण्यात आले.. या कारणामुळे रेड कार्ड दाखवण्यात आलेला तो पहिला खेळाडू ठरला..३२ वर्षीय अल्मिरॉनने तुर्कीचे मेर्ट मुल्डुर याच्याशी बोलताना आपला हात तोंडावर ठेवल आणि मुल्डुरने तात्काळ आपल्या शेजारी उभ्या असलेल्या रेफरीला याची माहिती दिली. व्हिडिओ असिस्टंट रेफरी (VAR) द्वारे तपासणी केल्यानंतर, एल साल्वाडोरचे रेफरी इव्हान बार्टन यांनी अल्मिरॉनला रेड कार्ड दाखवले. सामन्याचा पहिला हाफ संपायला आलेला असताना हा प्रसंग घडला. पॅराग्वेने १-० अशी आघाडी घेतली होती. .बीबीसी रेडिओ ५ लाइव्हसाठी समालोचन करताना, रिपब्लिक ऑफ आयर्लंडचे माजी स्ट्रायकर क्लिंटन मॉरिसन म्हणाले, "जर तुम्हाला नियम माहित असतील, तर तुम्ही ते करू नये. तो निर्णय घेतल्याबद्दल रेफरी आणि व्हीएआरला श्रेय दिलेच पाहिजे. प्रत्येकजण याच्याशी सहमत होणार नाही. पण, जर तेच नियम असतील, तर तुम्हाला ते पाळावेच लागतील.".नियम काय सांगतो?हा नवीन नियम वर्ल्ड कप स्पर्धेत पहिल्यांदाच लागू केला गेला आहे. एप्रिलमध्ये व्हँकुव्हर येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघटना मंडळाच्या (Ifab) विशेष बैठकीत तो लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा शिक्षेची अंमलबजावणी झाल्यास त्याचे स्वागत करतील, असे फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फँटिनो यांनी यापूर्वी म्हटले होते. तोंडावर हात ठेवून खेळाडू त्यांना बोलायला नको, असे विधान करत असतील, हे पंचांनी 'गृहीत' धरले पाहिजे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.