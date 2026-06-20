क्रीडा

Fifa World Cup 2026 : तोंडावर हात ठेवून बोलला, रेफरीने करेक्ट 'कार्यक्रम' केला; Miguel Almiron सोबत विचित्र घडलं... Video Viral

Why Miguel Almiron received a red card? फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये पॅराग्वेच्या Miguel Almirón याच्यासोबत घडलेली एक विचित्र घटना सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आहे.
Miguel Almiron received a red card

Miguel Almiron received a red card

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

FIFA World Cup 2026 Paraguay vs Turkey strange red card incident: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेतून हैती व तुर्की हे दोन संघ बाद झाले आहेत. या दोघांनाही शनिवारी ब्राझील व पॅराग्वेकडून पराभव पत्करावा लागला. त्यांना हा स्पर्धेतील दुसरा पराभव असल्याने साखळी फेरीतच त्यांचे आव्हान संपुष्टात आले. पण, शनिवारचा दिवस चर्चेत राहिला तो पॅराग्वेच्या मिग्युएल अल्मिरॉन ( Miguel Almirón ) याच्यावर झालेल्या कारवाईमुळे... सॅन फ्रान्सिस्को येथे तुर्कीविरुद्ध झालेल्या सामन्यादरम्यान प्रतिस्पर्ध्याशी बोलताना तोंड झाकल्याबद्दल पॅराग्वेचा अल्मिरॉनना रेड कार्ड दाखवण्यात आले.. या कारणामुळे रेड कार्ड दाखवण्यात आलेला तो पहिला खेळाडू ठरला.

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