Fifa World Cup 2026: दक्षिण आफ्रिकेने इतिहास रचला, Mumbai Indians कडूनही जोरदार सेलिब्रेशन; दोघांचं नेमकं काय कनेक्शन?

South Africa reach FIFA World Cup knockout stage: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेतील दक्षिण आफ्रिकेची वाटचाल रोलर कोस्टरसारखी राहिली... मेक्सिकोविरुद्धच्या पहिल्याच साखळी सामन्यात दोन रेड कार्डमुळे दक्षिण आफ्रिकेला जबर धक्का बसला... त्यात त्यांचा पराभवही झाला. अ गटातील दुसऱ्या सामन्यात त्यांनी झेचिआला १-१ असे बरोबरीत रोखून स्पर्धेतील आव्हान कायम राखले आणि आज पहाटे दक्षिण कोरियावर १-० असा विजय मिळवून Round of 32 मध्ये प्रवेश केला. ६३ व्या मिनिटाला थापेलो मासेकोच्या गोलने हा चमत्कार घडवून आणला आणि आफ्रिकेचा संघ प्रथमच बाद फेरीत पोहोचला. आफ्रिकेच्या या ऐतिहासिक कामगिरीचं सेलिब्रेशन मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीकडूनही केलं गेलं.. पण का? .दक्षिण आफ्रिकेने वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीमध्ये पोहोचण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वीच्या ३ वर्ल्ड कप स्पर्धांमध्ये (१९९८, २००२ आणि २०१०) त्यांना गट फेरीतून पुढे जाण्यात अपयश आले होते. आफ्रिकेचा हा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील तिसरा विजय ठरला, परंतु प्रथमच त्यांनी युरोपियन संघाव्यतिरिक्त इतर संघाला पराभूत केले. आफ्रिकेसाठी वर्ल्ड कप स्पर्धेत आतापर्यंत झालेले ११ गोल हे ११ वेगवेगळ्या खेळाडूंनी केले आहेत..Fifa World Cup 2026 : यंदाचा वर्ल्ड कप ब्राझीलचाच! Vinícius Jr. मुळे जुळून आलाय भन्नाट योगायोग; इतरांना धडकी भरवणारी बातमी.हे अविश्वसनीय आहे, स्वप्नासारखं वाटतंय. इथल्या आणि मायदेशातील सर्वांच्या पाठिंब्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. आम्ही काही कठीण प्रसंगातून गेलो, पण संघ सक्षम आणि मजबूत आहेथापेलो मासेको .बाफाना बाफाना संघाने त्यांच्या इतिहासात प्रथमच नॉकआऊट फेरीसाठी पात्रता मिळवली आहे. रविवारी लॉस एंजेलिसमध्ये होणाऱ्या राऊंड ऑफ ३२ मध्ये त्यांचा सामना सह-यजमान कॅनडाशी होईल. अ गटात ते ४ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले आणि मेक्सिकोने ९ गुणांसह या गटात अव्वल स्थान पटकावले. दक्षिण आफ्रिकेच्या या ऐतिहासिक भरारीचं मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीनेही कौतुक केलं. या फ्रँचायझीची MI Cape Town ही टीम SAT20 लीगमध्ये खेळतेय आणि त्यामुळेच त्यांनीही सेलिब्रेशन केलं..काल मध्यरात्री झालेल्या अन्य सामन्यांमध्ये B गटाट स्वित्झर्लंडने २-१ अशा फरकाने कॅनडाचा, तर बोस्निया अँड हेर्झोगोव्हिनाने ३-१ अशा फरकाने कतारचा पराभव केला. C गटातल्या लढतीत ब्राझीलने ३-० ने स्कॉटलंडवर, तर मोरोक्कोने ४-२ ने हैतीवर विजय मिळवून आगेकूच केली. A गटात दक्षिण आफ्रिकेसह मेक्सिकोने ( वि. झेकिया ३-०) विजयाची नोंद केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.