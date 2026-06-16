Fifa World Cup 2026 : स्पेन साखळी फेरीतच घरी जाणार? दुबळ्या केप व्हर्दे संघाने 'बरोबरी'त रोखल्याने माजी विजेत्यांचे समीकरण बिघडले

Can Spain qualify after draw against Cape Verde? २०१० च्या फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेत्या स्पेनचे यंदाच्या स्पर्धेतील आव्हान साखळी फेरीतच संपुष्टात येईल का? असा प्रश्न कालच्या निकालानंतर सर्वांना पडला आहे. पुणे शहरापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या केप व्हर्दे संघाने बलाढ्य स्पेनला ०-० असे बरोबरी रोखले. त्यामुळे H गटात त्यांना एका गुणावर समाधान मानावे लागले आणि ते सध्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. पण, केप व्हर्देविरुद्धच्या अनपेक्षित बरोबरीने स्पेनचे समीकरण नक्कीच गुंतागुंतीचे झाले आहे. .फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेतील विस्तारित ४८ संघांच्या स्वरूपात गटातील प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ थेट बाद फेरीत जातात, तर काही तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोत्तम ८ संघही पुढे जातील. अशा परिस्थितीत स्पेनची कामगिरी वेळीच न सुधारल्यास २०१०च्या वर्ल्ड कप विजेत्यांना स्पर्धेबाहेर व्हावे लागेल..फुटबॉलचा महाथरार! स्वीडनने टुनिशियाला ५-१ ने उडवलं, तर ९० व्या मिनिटाला मँचेस्टर युनायटेडच्या स्टारने आयव्हरी कोस्टला कसं जिंकवलं? पाहा.H गटातील पहिल्याच सामन्यात स्पेनकडे ७५ टक्के चेंडूवरील नियंत्रण आणि २७ प्रयत्न असूनही त्यांना गोल करता आला नाही. केप व्हर्देचा अनुभवी गोलरक्षक व्होझिन्हाने शानदार बचाव करत ऐतिहासिक बरोबरी मिळवून दिली. आता स्पेनसाठी समीकरण कसे असेल....H गटामध्ये उरुग्वे, सौदी अरेबिया, स्पेन आणि केप व्हर्दे या सर्व चार संघांकडे प्रत्येकी १-१ गुण आहेत. स्पेनचा पुढील सामना २१ जूनला सौदी अरेबियाविरुद्ध होणार आहे आणि येथे त्यांना विजय मिळवणे आवश्यक आहे. अखेरच्या फेरीत स्पेनसमोर बलाढ्य उरुग्वेचे आव्हान असेल. हा सामना २७ जूनला होईल. जर स्पेनने पुढील दोन सामन्यांत अपेक्षित निकाल मिळवले नाहीत, तर त्यांना तिसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागू शकते. अशा परिस्थितीत त्यांना बेस्ट ८ मध्ये जागा मिळेल, यासाठी प्रार्थना करावी लागेल..Premium|FIFA World Cup 2026 : ४८ संघांचा महासंग्राम; मेस्सी-रोनाल्डोचा अखेरचा वर्ल्डकप? फुटबॉल विश्वाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात.दरम्यान,प्रशिक्षक लुईस दे ला फुएंते यांनी ठामपणे सांगितले की, स्पर्धेतील आपल्या पहिल्या सामन्यात कमी ताकदीच्या केप व्हर्दे संघाकडून ०-० ने बरोबरीत सुटल्यानंतरही, स्पर्धेतील प्रबळ दावेदार असलेला स्पेन संघ घाबरणार नाही. काहीही झाले तरी, हा संघ विश्वासार्ह आहे. आमचा संघ विलक्षण विश्वासार्ह आहे. आम्ही ३२ सामन्यांमध्ये अपराजित आहोत. पुढच्या सामन्यात आम्ही नक्कीच अधिक चांगली कामगिरी करू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.