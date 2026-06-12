Fifa World Cup 2026 : ३ रेड कार्ड, दोन भन्नाट गोल अन् १७ वर्षांच्या पोराचे पदार्पण... मेक्सिको-दक्षिण आफ्रिका, पहिलाच सामना गाजला

Mexico beat South Africa 2-0 World Cup opener: सहयजमान मेक्सिकोने फिफा वर्ल्ड कप २०२६ ची सुरुवात दणदणीत विजयाने केली. घरच्या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या आपल्या सलामीच्या सामन्यात मेक्सिकोने दक्षिण आफ्रिकेला २-० ने पराभूत केले. अझ्टेका स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यावर मेक्सिकोचे पूर्णपणे वर्चस्व होते. सुरुवातीपासूनच मेक्सिकोने चेंडूवर नियंत्रण ठेवले आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या बचावफळीवर सतत दबाव टाकला. पण, हा सामना चर्चेत आला तो तीन रेड कार्ड्समुळे. फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासात प्रथमच उद्घाटनीय सामन्यात तीन रेड कार्ड दिले गेले. २०२२ च्या संपूर्ण स्पर्धेत ४ रेड कार्ड दिले गेले होते. .फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मधील सामन्याचा पहिला गोल ज्युलियन क्विनोनेसने केला. स्पर्धेतील पहिला गोल करून त्याने इतिहासात आपले नाव कोरले. क्विनोनेस संपूर्ण सामन्यात उत्कृष्ट लयीत दिसत होता, तो आपल्या वेग आणि उत्कृष्ट हालचालींनी दक्षिण आफ्रिकेच्या बचावपटूंना सतत त्रास देत होता. पहिल्या हाफमध्ये त्याला आणखी एक संधी मिळाली होती, परंतु दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने आपला बचाव कायम ठेवला. .दुसऱ्या हाफच्या सुरुवातीलाच दक्षिण आफ्रिकेला मोठा धक्का बसला. संघाचा खेळाडू याया सिथोलेने गोलच्या दिशेने पुढे सरकणाऱ्या मेक्सिकोच्या ब्रायन गुटिएरेझला रोखण्याचा प्रयत्न केला आणि पंचांनी तात्काळ रेड कार्ड दाखवले. सिथोले हा उद्घाटन सामन्यात थेट रेड कार्ड मिळवणारा इतिहासातील केवळ चौथा खेळाडू बनून इतिहासात आपले नाव नोंदवले. गुटिएरेझला रेड कार्ड मिळाल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेला दुसरा हाफ १० खेळाडूंसह खेळावा लागला. त्यानंतर मेक्सिकोने आपला दबाव वाढवला. अनुभवी स्ट्रायकर राऊल जिमेनेझने एक शानदार गोल करून आपली आघाडी २-० अशी वाढवली, तेव्हा त्यांच्या या प्रयत्नांचे फळ मिळाले..जिमेनेझच्या गोलने मेक्सिकोचा विजय जवळजवळ निश्चित केला. दक्षिण आफ्रिकेच्या अडचणी इथेच संपल्या नाहीत. संघाचा खेळाडू थेम्बा झ्वाने याला हिंसक वर्तनासाठी रेड कार्ड दाखवण्यात आले. दक्षिण आफ्रिकेचे फक्त नऊ खेळाडू मैदानात उरले होते. एवढ्या कमी खेळाडूंसह पुनरागमन करणे जवळजवळ अशक्य झाले होते. सामन्याच्या शेवटच्या क्षणी मेक्सिकोलाही धक्का बसला, जेव्हा बचावपटू सेझार मॉन्टेसला एका बेपर्वा आव्हानासाठी रेड कार्ड दाखवण्यात आले..FIFA World Cup 2026: टीव्ही चॅनेल्स बदलले! भारतात फिफा वर्ल्डकप नेमका कुठे पाहायचा? जाणून घ्या एका क्लिकवर .अॅझ्टेका स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात ६६ व्या मिनिटाला बदली खेळाडू म्हणून मैदानात उतरलेला मिडफिल्डर गिल्बर्टो मोरा (१७ वर्षे २४० दिवस) फिफा वर्ल्ड कप सामन्यात मेक्सिकोसाठी खेळणारा आतापर्यंतचा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. एकंदर तो वर्ल्ड कप स्पर्धेत पदार्पण करणारा सहावा युवा खेळाडू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.