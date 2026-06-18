क्रीडा

Fifa World Cup 2026 : मेस्सी, रोनाल्डो यांची पुढील मॅच कधी? जाणून घ्या वेळापत्रक... दोघांना मिळालीय खास 'Badge' वाली जर्सी

When is Messi's & Ronaldo's next FIFA World Cup 2026 match? फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये फुटबॉलविश्वातील दोन महान दिग्गज लिओनेल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो पुन्हा एकदा चाहत्यांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरले आहेत.
Argentina and Portugal Fixtures

Argentina and Portugal Fixtures

ESAKAL

Swadesh Ghanekar
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FIFA special honour for Messi and Ronaldo explained: अर्जेंटिनाच्या लिओनेल मेस्सीने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेची स्वप्नवत सुरूवात करताना अल्जेरियाविरुद्ध हॅटट्रिक नोंदवली. पण, पोर्तुगालच्या ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला काँगो डीआरविरुद्ध एकही गोल करता आलेला नाही. त्यामुळे त्याचे चाहते नाराज झाले आहेत, परंतु स्पर्धा अजून संपलेली नाही. आता कुठे वर्ल्ड कप सुरू झाला आहे आणि हे दोन्ही महान खेळाडू पुन्हा मैदान गाजवण्यासाठी सज्ज आहेत. पण, मेस्सीपेक्षा रोनाल्डोवर अधिक दडपण असेल, हे वेगळे सांगायला नको.

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