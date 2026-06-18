Fifa World Cup 2026 : मेस्सी, रोनाल्डो यांची पुढील मॅच कधी? जाणून घ्या वेळापत्रक... दोघांना मिळालीय खास 'Badge' वाली जर्सी

FIFA special honour for Messi and Ronaldo explained: अर्जेंटिनाच्या लिओनेल मेस्सीने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेची स्वप्नवत सुरूवात करताना अल्जेरियाविरुद्ध हॅटट्रिक नोंदवली. पण, पोर्तुगालच्या ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला काँगो डीआरविरुद्ध एकही गोल करता आलेला नाही. त्यामुळे त्याचे चाहते नाराज झाले आहेत, परंतु स्पर्धा अजून संपलेली नाही. आता कुठे वर्ल्ड कप सुरू झाला आहे आणि हे दोन्ही महान खेळाडू पुन्हा मैदान गाजवण्यासाठी सज्ज आहेत. पण, मेस्सीपेक्षा रोनाल्डोवर अधिक दडपण असेल, हे वेगळे सांगायला नको. .दोन्ही महान खेळाडूंचा फिफाकडून गौरव...लिओनेल मेस्सी व ख्रिस्तियानो रोनाल्डो, हे त्यांचा सहावा फिफा वर्ल्ड कप खेळत आहेत. त्यामुळेच फिफाने त्यांच्या जर्सीवर खास FIFA Legacy badge लावला आहे. पाचपेक्षा जास्त वर्ल्ड कप खेळणाऱ्या या खेळाडूंचा हा एकप्रकारे फिफाने केलेला गौरव आहे. त्यांची दीर्घ कारकीर्द, उत्कृष्ट कामगिरी आणि इतिहास घडवणारा प्रवास यांना वाहिलेली ही एक अविस्मरणीय मानवंदना आहे! २००६ मधील पदार्पणापासून ते एकत्र खेळत असलेल्या या सहाव्या स्पर्धेपर्यंत, या दोघांनी एका युगाला नवी ओळख दिली आहे..Fifa World Cup 2026 : ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या नावाची फक्त 'हवा'! बलाढ्य पोर्तुगालला ५२ वर्षांनी वर्ल्ड कप खेळणाऱ्या काँगोने रडवले, धक्कादायक निकाल.Argentina group stage scheduleमेस्सीच्या हॅटट्रिकच्या जोरावर अर्जेंटिनाने वर्ल्ड कप स्पर्धेतील त्यांच्या पहिल्या सामन्यात अल्जेरियावर ३-० असा विजय मिळवला. या तीन गोलसह मेस्सी हा वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासात सर्वाधिक १६ गोल करणारा दुसरा खेळाडू ठरला. त्याने जर्मनिच्या मेरेस्लोव्ह क्लोजची बरोबरी केली. या सामन्यानंतर आता अर्जेंटिना २२ जूनला भारतीय वेळेनुसार रात्री १०:३० वाजता ऑस्ट्रियाविरुद्ध आणि २८ जूनला सकाळी ७:३० वाजता जॉर्डनविरुद्ध खेळणार आहे..Who is Yoane Wissa? रोनाल्डोच्या पोर्तुगालला रडवणाऱ्या योआन विसावर झालेला अॅसिड हल्ला! मृत्यूच्या दारातून प्रेरणादायी पुनरागमन.Portugal World Cup 2026 upcoming fixturesपोर्तुगालला पहिल्या सामन्यात दुबळ्या काँगो डीआरने १-१ असे बरोबरीत रोखले आणि त्यामुळे K गटात ते तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. कोलंबियाने गुरुवारी उझबेकिस्तानवर ३-१ असा विजय मिळवून गटात अव्वल स्थान पटकावले आहे. पोर्तुगालला पुढील सामन्यात २३ जूनला रात्री १०:३० वाजता उझबेकिस्तान आणि २८ जूला पहाटे ५ वाजता कोलंबियाविरुद्ध खेळावे लागणार आहे. पोर्तुगालला हे दोन्ही सामने जिंकून स्वतःला पुढील फेरीच्या शर्यतीत राखता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.