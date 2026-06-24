Fifa World Cup 2026 : ९० मिनिटं, पुतळ्यासारखा उभा राहतो हा माणूस; कोण आहे Michel Nkuka Mboladinga? तो असं का करतो? Video

Why does Lumumba Vea stand still during matches? ५२ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत परतलेल्या डीआर काँगोने आपल्या कामगिरीने सर्व जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पहिल्याच सामन्यात ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या पोर्तुगाल संघाला १-१ अशा बरोबरीत रोखून, काँगोने इतिहास घडवला. त्यात बुधवारी पहाटे झालेल्या सामन्यात त्यांनी कोलंबियाला ( १-०) विजयासाठी संघर्ष करायला भाग पाडले. काँगोच्या मैदानावरील कामगिरीचे कौतुक होत असताना स्टेडियमवर एक व्यक्ती चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. तो म्हणजे मिशेल नकुका म्बोलाडिंगा, उर्फ 'लुमुंबा व्हेआ'.....तो काय करतो? तर तो काँगोच्या सामन्यात सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पुतळ्यासारखा एका जागी उभा राहतो. 'जिवंत पुतळा' (living statue) म्हणून ओळखला जाणारा आणि सध्या ग्वाडलहारा येथे असलेला हा डीआर काँगोचा चाहता आहे. त्याना काँगो सरकारने राष्ट्रीय सांस्कृतिक राजदूत म्हणून मान्यता दिली आहे. फुटबॉलच्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये तो काँगोच्या अधिकृत शिष्टमंडळाचा भाग असतो..देशाचे पहिले पंतप्रधान पॅट्रिस लुमुंबा (Patrice Lumumba) यांच्या सन्मानार्थ तो सामन्यांदरम्यान पुतळ्या सारखे उभे राहिल्यामुळे चर्चेत आला होता. आरोग्याच्या समस्या आणि इमिग्रेशन निर्बंधांमुळे व्हेआला राष्ट्रीय संघासोबत वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या पदार्पणाच्या सामन्याला जाता आले नव्हते; परंतु आज सर्व काँगोवासीयांसाठी अत्यंत खास असलेल्या सामन्यासाठी 'लेपर्ड्स'च्या सोबत उपस्थित राहू शकले..Fifa World Cup 2026 : घानाचा 'घाला'! तगड्या इंग्लंडला रडवले; २८ वर्ष, दुसरा सामना अन् परंपरा कायम, L गटात खतरनाक चुरस.काँगोचे पहिले पंतप्रधान आणि स्वातंत्र्यसैनिक पेट्रिस लुमुंबा यांच्या किंशासा (Kinshasa) येथील प्रसिद्ध पुतळ्यासारखीच लुमुंबा व्हेआ याची ही शैली आहे. तो देशाच्या स्वातंत्र्याचे आणि राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक म्हणून हा वेश परिधान करतो. २०२५ च्या आफ्रिका कप ऑफ नेशन्स (AFCON) मध्ये त्याच्या या अनोख्या आणि स्थिर राहण्याच्या पद्धतीमुळे तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खूप प्रसिद्ध झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.