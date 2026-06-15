Fifa World Cup 2026 : जपानी फॅन्स मॅचनंतर स्टेडियममधील कचरा का उचलतात? त्या तरूणीनं 'Meiwaku' बद्दल सांगितलं, जाणून घ्या काय आहे ते?

What is Meiwaku spirit in Japanese culture? जपानने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत नेदरलँड्सचा २-२ असे बरोबरीत रोखून सर्वांची वाहवाह मिळवली. पण, या सामन्यात केवळ हिच चर्चेत आलेली गोष्ट नक्कीच नाही. जपानने पुन्हा एकदा सामना संपल्यावर स्टेडियममध्ये पडलेला कचरा उचलला आण त्यांच्या या कृतीने सर्वांची मनं जिंकली. जपानी लोकं, हे असं का करतात? आणि त्याचं अन् "Meiwaku" संस्कृतीचा काय संबंध? या प्रश्नांची उत्तरं एका तरुणीनं काल दिली..जपानच्या संघाने या सामन्यात दोनवेळा पुनरागमन केले. फ गटातील या सामन्यात जपानने डेइची कमाडाने ८८व्या मिनिटाला केलेल्या गोलच्या जोरावर डच संघाला विजयापासून वंचित ठेवले. पहिल्या नीरस सत्रात फारशा संधी मिळाल्या नाहीत, पण त्यानंतर ५१व्या मिनिटाला लिव्हरपूलचा सहकारी रायन ग्राव्हनबर्चच्या क्रॉसवर, व्हर्जिल व्हॅन डाइकने हेडरद्वारे गोल केल्यावर सामन्यात रंगत आली. पण, त्यांचा हा आनंद सहा मिनिटेच टिकला..Fifa World Cup 2026: जपानच्या प्रशिक्षकाच्या 'फलका'ची चर्चा; नेदरलँड्सला रडवलं, मॅच होताच असं काही केलं की, ज्याने जिंकली मनं... Video.ताकेफुसा कुबोने केटो नाकामुराला पास दिला, जो एरियाच्या बाहेर जाऊन जॅन पॉल व्हॅन हेकेच्या पायाला लागून आलेल्या चेंडूवर जोरदार फटका मारून गोलजाळ्यात गेला. ६४ व्या मिनिटाला रोनाल्ड कोमनच्या संघाने पुन्हा आघाडी घेतली, जेव्हा क्रायसेन्सियो समरव्हिलने गोल केला. विजय पक्का असे मानून चालणाऱ्या डचला ८८व्या मिनिटाला मोठा धक्का बसला. कमाडाने हेडरद्वारे गोल करून सामना २-२ असा बरोबरीत सोडवला..जपानची संस्कृती...जपानच्या चाहत्यांनी या सामन्यानंतर कचरा उचलण्यास सुरूवात केली. जपानी संस्कृतीत एखादे ठिकाण जसे आढळले तसे सोडून जाण्याचे तत्त्वज्ञान आहे, जे विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शाळेत शिकवले जाते; त्यामुळे, खेळानंतर चाहते स्टेडियममधील कचरा साफ करण्यासाठी थांबले, आणि त्यांना प्रचंड टाळ्यांचा कडकडाट मिळाला. जपानमध्ये 'Meiwaku' नावाची एक संकल्पना देखील आहे, जी इतरांना गैरसोय किंवा त्रास न देण्याला प्राधान्य देते, आणि स्टेडियम अस्वच्छ सोडणे हे या संकल्पनेच्या विरोधात गेले असते..जेव्हा एका तरुणीला याबाबत विचारले असता ती म्हणाली, "ही आमची संस्कृती आहे. पण त्याचबरोबर, स्टेडियमने आमचे स्वागत करणाऱ्या यजमान देशाप्रती, तसेच आमच्या खेळाडूंप्रती आदर व्यक्त करण्याचेही हे एक लक्षण आहे. येथे आमचे स्वागत होणे ही आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे आणि आम्ही सर्व काही अस्ताव्यस्त अवस्थेत सोडून जाऊ शकत नव्हतो." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.