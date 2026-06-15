क्रीडा

Fifa World Cup 2026 : जपानी फॅन्स मॅचनंतर स्टेडियममधील कचरा का उचलतात? त्या तरूणीनं 'Meiwaku' बद्दल सांगितलं, जाणून घ्या काय आहे ते?

Why do Japanese fans clean stadiums after matches? फिफा विश्वचषक म्हटले की रंगतदार सामने, जल्लोष आणि उत्साह दिसतो. मात्र जपानी चाहते प्रत्येक वेळी एका वेगळ्याच कारणामुळे जगाचे लक्ष वेधून घेतात. सामना संपल्यानंतर स्टेडियममधील कचरा उचलून परिसर स्वच्छ करण्याची त्यांची सवय पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. एका जपानी तरुणीने यामागील कारण सांगितले.
Why do Japanese fans clean stadiums after matches

Why do Japanese fans clean stadiums after matches

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

What is Meiwaku spirit in Japanese culture? जपानने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत नेदरलँड्सचा २-२ असे बरोबरीत रोखून सर्वांची वाहवाह मिळवली. पण, या सामन्यात केवळ हिच चर्चेत आलेली गोष्ट नक्कीच नाही. जपानने पुन्हा एकदा सामना संपल्यावर स्टेडियममध्ये पडलेला कचरा उचलला आण त्यांच्या या कृतीने सर्वांची मनं जिंकली. जपानी लोकं, हे असं का करतात? आणि त्याचं अन् "Meiwaku" संस्कृतीचा काय संबंध? या प्रश्नांची उत्तरं एका तरुणीनं काल दिली.

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