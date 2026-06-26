FIFA World Cup 2026: कतारवर विजय मिळवून बोस्नियाची आगेकूच; कॅनडाला नमवून स्वित्झर्लंड अव्वल

सीटल ः विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत दुसऱ्यांदा खेळणाऱ्या बोस्निया-हर्झेगोविनाने बाद फेरी निश्चित केली. त्यांनी कतारवर ३-१ असा शानदार विजय नोंदवून ब गटातून सर्वोत्तम तिसरा संघ बनण्याचा मान मिळविला..ब गटात आणखी एका लढतीत व्हँकूव्हर येथे अगोदरच बाद फेरी निश्चित झालेल्या सहयजमान कॅनडाला २-१ असे नमवून स्वित्झर्लंडने गटात अव्वल स्थान मिळविले. त्यांचा हा दुसरा विजय ठरल, त्यामुळे सात गुण झाले, तर प्रत्येकी चार गुण झाल्यानंतर कॅनडा (+४) व बोस्निया-हर्झेगोविना (-१) यांना गोलसरासरीत अनुक्रमे दुसरा व तिसरा क्रमांक मिळाला. तीनपैकी दोन सामने गमावलेल्या कतारचे एका गुणासह आव्हान संपुष्टात आले..फुटबॉलचा महाथरार! स्वीडनने टुनिशियाला ५-१ ने उडवलं, तर ९० व्या मिनिटाला मँचेस्टर युनायटेडच्या स्टारने आयव्हरी कोस्टला कसं जिंकवलं? पाहा.अत्यावश्यक विजयामुळे संधीबोस्निया-हर्झेगोविना २०१४ नंतर दुसऱ्यांदाच विश्वकरंडक स्पर्धेत खेळत आहे. या वेळी अखेरच्या गटसाखळी लढतीत त्यांच्यासाठी विजय अत्यावश्यक होता. मागील लढतीत स्वित्झर्लंडकडून १-४ फरकाने पराभूत झालेल्या बोस्निया-हर्झेगोविनाने कतारवरील विजयासह ब गटात तिसरा क्रमांक प्राप्त केला. १८ वर्षे व २७६ दिवसांचा युवा खेळाडू करीम अल अजबेगोविच याने २९व्या मिनिटास वैयक्तिक पहिला विश्वकरंडक गोल केल्यामुळे बोस्निया-हर्झेगोविना संघाची सुरुवात सकारात्मक ठरली. लगेच ३४व्या मिनिटास कतारचा गोलरक्षक महमूद अबुनाडा याच्याकरवी स्वयंगोल झाल्यामुळे युरोपियन संघाची आघाडी दुप्पट झाली..४२व्या मिनिटास कतारच्या हसन अल हयदोस याने ४२व्या मिनिटास कतारची पिछाडी एका गोलने कमी केली. बदली खेळाडू अर्मिन महमिच याने ८०व्या मिनिटास केलेल्या गोलमुळे बोस्निया-हर्झेगोविना संघाचा गटातील पहिला विजय निश्चित झाला..स्वित्झर्लंडचा संघ अपराजित स्वित्झर्लंडने गटसाखळी फेरीत सलग दुसरा सामना जिंकत अपराजित कामगिरीसह ब गटात कूच राखताना बाद फेरीत दिमाखात प्रवेश केला. रुबेन व्हर्गास याने ४६व्या मिनिटास, तर २० वर्षीय योआन मान्झाम्बी याने ५७व्या मिनिटास केलेल्या प्रत्येकी एक गोलमुळे सात गुणांसह स्विस संघाने गटात अव्वल स्थान पटकावले. .FIFA World Cup 2026: विश्वचषकात हाय-ड्रामा! स्कॉटलंडचा ऐतिहासिक विजय, तर 'स्वयंगोल'मुळे स्वित्झर्लंडचा घात!.सहयजमान कॅनडाची पिछाडी बदली खेळाडू प्रोमिस डेव्हिड याने ७६व्या मिनिटास कमी केली. मागील लढतीत कतारवर सहा गोलने मोठा विजय मिळविलेल्या कॅनडाचा हा गटसाखळीतील पहिला पराभव ठरला. गोल आणि असिस्टची नोंद करणारा मान्झाम्बी सामन्याचा मानकरी ठरला. त्याने स्पर्धेत आता तीन गोल केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.