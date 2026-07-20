Fifa World Cup Final : रेफरी झोपलाय का? अर्जेंटिनासाठी वर्ल्ड कप सेट केल्याचा आरोप... दोन घटना, ज्याने फुटबॉल विश्वात संताप, Video

Argentina vs Spain Fifa World Cup final Marathi News: स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना अंतिम सामन्यात रेफरीच्या दोन निर्णयांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वादाची पहिली घटना पेड्रो पोरोवर बॉक्सच्या सीमेवर झालेल्या कथित फाऊलशी संबंधित होती. स्पेनला अत्यंत धोकादायक फ्री-किक मिळण्याची संधी असताना रेफरीने खेळ सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने चाहत्यांचा संताप अनावर झाला. त्यानंतर अॅलेक्सिस मॅक अॅलिस्टरच्या दोन कठोर टॅकल्सनंतरही त्याला यलो कार्ड न दाखवल्याने वाद आणखी वाढला. या दोन्ही घटनांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले असून, रेफरीच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.१९७८ वर्ल्ड कप विजेत्या अर्जेंटिना संघातील स्टार खेळाडू मारियो केम्प्स यांनी वर्ल्ड कप विजयाची ट्रॉफी मैदानावर आणली. १९७८ मध्ये त्यांनी गोल्डन बूट व गोल्डन बॉल पुरस्कार जिंकले होते. लिओनेल मेस्सीसाठी तिसरी वर्ल्ड कप फायनल खेळतोय आणि हा त्याचा शेवटचा वर्ल्ड कप आहे. त्याच्यासमोर भक्कम बचावासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या स्पेनचे आव्हान होते. स्पेनने फायनलमध्ये लामिने यमाल आणि कुबार्सी हे दोन २० वर्षांखालील खेळाडू मैदानावर उतरवले. फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासात असे प्रथमच घडले..Lionel Messi : अर्जेंटिनाच्या कर्णधाराने इतिहास रचला, ६६ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला; जगात असा पराक्रम करणारा पहिलाच खेळाडू... .यमाल हा युरो फायनल व वर्ल्ड कप फायनल खेळणारा पहिला किशोरवयीन खेळाडू ठरला. त्याने १९ वर्ष व ६ दिवसांचा असताना UEFA Euro 2024 final खेळली होती आणि आज तो वर्ल्ड कप फायनल खेळतोय. त्याने चौथ्या मिनिटाला अर्जेंटिनाच्या बचावफळीला भेदून गोलसाठी जोरदार प्रयत्न केला होता. सुदैवाने गोलरक्षकाने चेंडू अडवला. आक्रमणासोबतच स्पेनने बचावही भक्कम ठेवला होता आणि याचा प्रत्यय १७ व्या मिनिटाला आला. जेव्हा मेस्सी एकटा चेंडू घेऊन पुढे गेला होता आणि तो गोल किक मारणार, तितक्यात स्पेनच्या खेळाडूने सुरेख बचाव केला..अपेक्षेप्रमाणे स्पेनकडे चेंडूचा ताबा अधिक राहिला, पण अर्जेंटिनाचा संघही आक्रमणात थोडा अधिक प्रभावी दिसला. ३९ व्या मिनिटाला मिकेल ओयारझाबालचा ऑन टार्गेट प्रयत्न रोखण्यात अर्जेंटियन गोलरक्षकाला यश मिळाले. अर्जेंटिनाचा सेंटर-बॅक लिसांद्रो मार्टिनेझ याला, बचाव भेदून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मिकेल ओयार्झाबालला खाली पाडल्याबद्दल पिवळे कार्ड मिळाले आहे. पहिल्या हाफमध्ये मार्क कुकूरेल्लाचा प्रभाव पाहायला मिळाला, या बचावपटूने अर्जेंटिनाला हतबल केले आणि त्याने गोलसाठी संधीही तयार केल्या..४३ व्या मिनिटाला त्याने लाँग रेंजवरून गोलसाठी केलेला प्रयत्न कौतुकास्पद होता. अगदी थोडक्यात चेंडू गोलजाळीच्या बाजूने गेला. ४४ व्या मिनिटाला लिसांद्रोला दुखापतीमुळे मैदान सोडावे लागले. पहिला हाफ हा स्पेनच्या नावावर राहिला आणि त्यांनी अर्जेंटिनाला एकही गोलसाठी संधी निर्माण करू दिली नाही, एवढा सुरेख त्यांनी बचाव ठेवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.