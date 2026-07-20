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Fifa World Cup Final : रेफरी झोपलाय का? अर्जेंटिनासाठी वर्ल्ड कप सेट केल्याचा आरोप... दोन घटना, ज्याने फुटबॉल विश्वात संताप, Video

Spain vs Argentina FIFA World Cup 2026 Final referee controversy: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ च्या स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना अंतिम सामन्यात रेफरीच्या दोन निर्णयांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंनंतर स्पेनच्या चाहत्यांनी आणि अनेक फुटबॉलप्रेमींनी रेफरीवर तीव्र टीका केली आहे.
Spain vs Argentina FIFA World Cup 2026 Final referee controversy

Spain vs Argentina FIFA World Cup 2026 Final referee controversy

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Argentina vs Spain Fifa World Cup final Marathi News: स्पेन विरुद्ध अर्जेंटिना अंतिम सामन्यात रेफरीच्या दोन निर्णयांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वादाची पहिली घटना पेड्रो पोरोवर बॉक्सच्या सीमेवर झालेल्या कथित फाऊलशी संबंधित होती. स्पेनला अत्यंत धोकादायक फ्री-किक मिळण्याची संधी असताना रेफरीने खेळ सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने चाहत्यांचा संताप अनावर झाला. त्यानंतर अॅलेक्सिस मॅक अ‍ॅलिस्टरच्या दोन कठोर टॅकल्सनंतरही त्याला यलो कार्ड न दाखवल्याने वाद आणखी वाढला. या दोन्ही घटनांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले असून, रेफरीच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे

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