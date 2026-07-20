Fifa World Cup Final : स्पेनने १६ वर्षानंतर वर्ल्ड कप जिंकला, पण त्यांना खरी ट्रॉफी मिळालीच नाही; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेली ट्रॉफी नकली होती? नेमकं काय घडलं?

Why Did Spain Receive a Replica Trophy?: फिफा विश्वचषक २०२६(Fifa World Cup) ला अखेर विश्वविजेता मिळाला. स्पेनने तब्बल १६ वर्षांनंतर पुन्हा विश्वचषक ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरत इतिहास रचला. न्यू जर्सी येथे रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात स्पेनने गतविजेत्या अर्जेंटिनाचा १-० असा थरारक पराभव करत चौथ्यांदा विश्वविजेतेपद पटकावले. मैदानावर खेळाडूंनी ट्रॉफी उंचावत जल्लोष केला, पण अनेकांना एक गोष्ट माहीत नसते ती म्हणजे विश्वचषक जिंकूनही विजेत्या संघाकडे ही ट्रॉफी कायमस्वरूपी राहत नाही..का मिळत नाही विजेत्या संघाला खरी ट्रॉफी?स्पेनच्या खेळाडूंनी विश्वचषक जिंकल्यानंतर मैदानावर खरी फिफा विश्वचषक ट्रॉफी हातात घेतली, तिच्यासोबत फोटो काढले आणि विजयोत्सव देखील साजरा केला. मात्र हा आनंद काही वेळापुरताच असतो. कारण पुरस्कार वितरण समारंभ संपल्यानंतर फिफाचे अधिकारी ही मूळ ट्रॉफी पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतात..FIFA World Cup: स्पेन जिंकताच धावत आलेल्या ३ वर्षांच्या भावाला उचलून घेत यमालचं सेलिब्रेशन; फायनलनंतरचा Cute Video Viral.फुटबॉल विश्वचषकाची मूळ ट्रॉफी ही फिफाची मालमत्ता आहे. त्यामुळे कोणत्याही देशाला ती कायमस्वरूपी दिली जात नाही. विजेत्या संघाला नंतर या ट्रॉफीची अधिकृत प्रतिकृती दिली जाते. दिसायला ती मूळ ट्रॉफीसारखीच असते, पण ती शुद्ध सोन्याची नसते. हीच प्रतिकृती विजेता संघ आपल्या देशात घेऊन जातो आणि ती संघटनेच्या कार्यालयात किंवा संग्रहालयात ठेवली जाते..मात्र पूर्वी असे नव्हते. १९३० ते १०७० या काळात वापरली जाणारी ज्युल्स रिमे ट्रॉफी सलग तीन वेळा विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघाला कायमस्वरूपी दिली जात होती. ब्राझीलने १९७० मध्ये तिसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकत ही ट्रॉफी कायमची आपल्या नावावर केली. त्यानंतर फिफाने नवी ट्रॉफी तयार केली आणि नियमही बदलले..एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर पासून वापरात असलेल्या सध्याच्या फिफा विश्वचषक ट्रॉफीबाबत अनेक नियम आहे. कोणताही देश कितीही वेळा विश्वचषक जिंकला तरी मूळ ट्रॉफी त्याच्याकडे कायमस्वरूपी देऊ शकत नाही. ती प्रत्येक स्पर्धेनंतर पुन्हा फिफाकडेच परत जाते..FIFA World Cup: २००७ मध्ये अंघोळ घातलेलं ते बाळ अन् आज फायनलनंतरची मिठी... मेस्सी आणि यमालचा त्या Video जिंकली मनं.म्हणूनच स्पेनने फिफा विश्वचषक २०२६ जिंकून इतिहास रचला असला, तरी त्यांच्याकडे कायमस्वरूपी खरी ट्रॉफी राहणार नाही ती फक्त प्रतिकृती असेल. मैदानावर उंचावलेली खरी सुवर्ण ट्रॉफी मात्र नेहमीप्रमाणे फिफाकडेच परत गेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.