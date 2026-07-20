Fifa World Cup Final: फुल राडा... अर्जेंटिनाचे खेळाडू हाणामारीवर उतरले, स्पेनच्या खेळाडूचा गळा दाबला, एकाला उचलून आपटले Video

Argentina players clash with Spain after World Cup Final: अर्जेंटिनाचा संघ पराभवाच्या छायेत गेलेला दिसताच खेळाडू हमरीतुमरीवर येतात, ही गोष्ट काही नवीन नाही. फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात तर त्यांच्या खेळाडूंनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या. स्पेनच्या खेळाडूंकडून चेंडू मिळत नसल्याने वैतागलेल्या अर्जेंटियन खेळाडूंनी धक्काबुक्की केलीच होती. त्यामुळेच त्यांच्या इंझो फेर्नांडेझला लाल कार्ड दाखवून मैदानाबाहेर काढले. पण, हे प्रकरण इथेच थांबले नाही, तर पराभवानंतर मैदानावर जोरदार राडा झाला..स्पेनने फेरान टोरेसने ( Ferran TORRES) १०६ व्या मिनिटाला केलेल्या गोलच्या जोरावर जेतेपद पटकावले. २०१६ नंतर स्पेनने विश्वविजेतेपदाला गवसणी घातली आणि अर्जेंटिनाचे सलग दुसरे वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न तोडले. अर्जेंटिनाने जर्मनीसोबत संयुक्तपणे सर्वाधिक चार वेळा (१९३०, १९९०, २०१४, २०२६) फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत उपविजेतपद पटकावले आहे. स्पेनकडून झालेला पराभव अर्जेंटिनाचे खेळाडू पचवू शकले नाही आणि ते हाणामारीवर उतरले..Fifa World Cup Awards 2026 : लिओनेल मेस्सीला ना जेतेपद मिळाले, ना Golden Boot! वर्ल्ड कप पुरस्कारांमध्ये कोणी मारली बाजी, वाचा.सामन्यानंतर दोन्ही संघांतील खेळाडूंमध्ये जोरदार शाब्दिक वाद झाला, जो काही क्षणांतच धक्काबुक्कीपर्यंत पोहोचला. या घटनेचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून फुटबॉलविश्वात त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. व्हायरल क्लिप्समध्ये काही खेळाडू एकमेकांना ढकलताना आणि संतापलेल्या अवस्थेत भिडताना दिसले. गावी आणि एरिक गार्सिया यांच्याशी झालेल्या झटापटीनंतर लिआंद्रो पारेडेसला रेड कार्ड मिळाले..काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये अर्जेंटिनाच्या खेळाडूने एका स्पॅनिश खेळाडूचा गळा दाबल्याचा तसेच एका खेळाडूला उचलून आपटल्याचा दावा करण्यात आला आहे. स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातील पराभवानंतर अर्जेंटिनाच्या खेळाडूंमध्ये प्रचंड निराशा होती, तर स्पेनच्या खेळाडूंमध्ये विजयानंतर जल्लोष सुरू होता. याच पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला तणाव काही काळ मैदानावर पाहायला मिळाला. आता या घटनेवर फिफा काही कारवाई करते का, याकडे फुटबॉलप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.