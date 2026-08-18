Hockey World Cup: भारतीय संघाने दणादण ६ गोल करत मारलं मैदान! दक्षिण आफ्रिकेचा उडवला धुव्वा

FIH Women's Hockey World Cup, India vs South Africa: हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय महिला हॉकी संघाने कमालीचा खेळ केला आहे. पहिल्या सामन्यात चीनला बरोबरीत रोखल्यानंतर दुसरा सामना मंगळवारी (१८ ऑगस्ट) दक्षिण आफ्रिका महिला संघाविरुद्ध झाला. या सामन्यात भारतीय महिलांनी अफलातून खेळ करत संपूर्ण सामन्यात वर्चस्व ठेवले आणि दणादण गोल केले. भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेला ६-१ अशा गोलफरकाने पराभूत करत पुढच्या फेरीतील प्रवेश जवळपास पक्के केले आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका पुल डीमध्ये आहेत. भारतीय महिला संघाचा पहिल्या फेरीतील अखेरचा सामना बलाढ्य इंग्लंडविरुद्ध होणार आहे. .या सामन्यात भारतीय संघाने आक्रमक सुरुवात केली. पण चौथ्या मिनिटाला दक्षिण आफ्रिकेला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला पण भारतीय बचावफळीने गोल होऊ दिला नाही. त्यानंतर भारतीय संघाने सातत्याने गोल करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर ११ व्या मिनिटाला साक्षीने शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू ड्रिबल करत फार-पोस्टच्या दिशेने गेला, जिथे सुनेलिता टोपोने सहज मैदानी गोल करत भारताचे खाते उघडले. पहिल्या क्वार्टरमध्य भारताने १-० अशी आघाडी घेतली होती..Hockey World Cup 2026: भारताचा विजय हातातून निसटला! पहिल्या हाफमधील पिछाडीनंतर इंग्लंडने फिरवला सामना.दुसऱ्या क्वार्टरच्या सुरुवातीलाच १७ व्या मिनिटाला भारतासाठी पेनल्टी कॉर्नरवर नवनीतने गोल करत भारताची आघाडी २-० अशी वाढवली. याच क्वार्टरमध्ये २५ व्या मिनिटाला भारतासाठी तिसरा गोल आला. दीपिकाच्या ड्रॅगफ्लिकवर सुशिलाने हा गोल केला. त्यामुळे भारताने हा टाईम संपला, तेव्हा ३-० अशी मोठी आघाडी घेतली होती..दुसऱ्या हाफमध्येही भारताचने चांगली सुरुवात केली. तिसऱ्या क्वार्टरमध्येही दक्षिण आफ्रिकेकडून भारताला रोखण्याचे प्रयत्न सुरू होते, पण ३८ व्या मिनिटाला भारताचा चौथा गोलही झाला. दीपिकाने हा गोल केला. नवनीत आणि बलजीत यांनी चांगले पासेस दिले. इतक्यावरच भारतीय संघ थांबला नाही, तर तिसरा क्वार्टरच्या अखेरीस ४४ व्या मिनिटाला लालरेम्सियामीने भारतासाठी पाचवा गोल केला, तर ४५ व्या मिनिटाला साक्षीकडून आणखी एक गोल झाल्याने भारताने ६-० अशी आघाडी घेतली..Hockey World Cup: दोनदा आघाडी, पण तरी अखेर चीनविरुद्ध भारताची बरोबरी! पहिल्याच सामन्यात रंगला थरार.पण अखेरच्या क्वार्टरमध्ये भारतीय संघ बचाव करताना दिसला, तसेच दक्षिण आफ्रिकेने आणखी गोल होण्यापासून भारतीय संघाला रोखले. तसेच ५५ व्या मिनिटाला दक्षिण आफ्रिकेने गोलचे खाते उघडले. कायला डी वालने पेनल्टी कॉर्नरवर गोल केला. मात्र भारताने घेतलेल्या आघाडीमुळे हा सामना सहज जिंकला. आता भारतीय संघाला इंग्लंडविरुद्ध २० ऑगस्ट रोजी सामना खेळायचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.