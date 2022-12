Pele Passes Away: फुटबॉलचा देव गेला ! ब्राझीलचे महान फुटबॉलर पेले यांचे निधन !

फुटबॉलमधील सर्वकालीन महान प्लेयर पेले यांचे वयाच्या ८२ व्या वर्षी दुःखद निधन झाले. ब्राझीलला तीन वेळा वर्ल्डकप मिळवून देणारे महान फुटबॉलपटू पेले हे गेले काही दिवस साओ पाउलोच्या रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत होते.

(Football legend Pele dies at 82 one of the greatest of all time passes away)

ब्राझीलचा जगप्रसिद्ध फुटबॉलपटू. संपूर्ण नाव एड्‌सन आरेंटीस डू नाशसिमेंटू. ब्राझीलमधील ट्रेस कुरसँइस येथील एका गरीब कुटुंबात जन्म. लहानपणापासूनच त्याला फुटबॉलची आवड होती.

पेलेची एकूण गोलसंख्या १,३६३ सामान्यांत १,२८१ झालेली . १ ऑक्टोबर १९७७ रोजी, वयाच्या ३७ व्या वर्षी पेले फुटबॉल खेळातून निवृत्त झाला. त्याच्या काळातील तो आतील आघाडीवर (इनसाइड फॉरवर्ड खेळणारा सर्वोत्कृष्ट खेळाडू मानला जायचा. अप्रतिम कौशल्य, कमालीचे चापल्य, आक्रमकता, अचूक अंदाज आणि शारीरिक सुदृढता यांच्या बळावर पेलेची कारकीर्द यशस्वी ठरली. गोल करण्याची त्याची क्षमता अद्वितीय होती

जगभरचे चहाते त्याला ‘किंग’ पेले किंवा ‘ब्‍लॅक पर्ल’ म्हणून ओळखू लागले. १९६० ते १९७० या दशकातील तो सर्वांत श्रेष्ठ खेळाडू समजला जातो. अमेरिकेत त्याने फुटबॉलचा खेळ लोकप्रिय केला व त्या खेळाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. तो एकदा भारतातही येऊन गेला.

पेले यांना कोलोरेक्टर कन्सर झाला होता. प्रकृती खालवल्यामुळे त्यांना साओ पाउलो येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पेले यांनी यंदाचा नाताळ सण देखील रुग्णालयातच साजरा केला होता. मात्र तेथे यांची प्रकृती सातत्याने खालावत चालली व त्यांच्या किडनी आणि हृदयावर परिणाम होत होता.