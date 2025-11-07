माजी महिला क्रिकेटपटूकडून चीफ सिलेक्टरवर लैंगिक शोषणाचे आरोप, चौकशीसाठी समिती गठीत; १५ दिवसांत सादर करणार अहवाल...

बांगलादेशची माजी महिला क्रिकेटपटू जहांआरा आलमने चीफ सिलेक्टरवर लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने याची गंभीर दखल घेतली असून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी समितीही गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती पुढच्या १५ दिवसांत त्यांचा अहवाल सादर करणार आहे. मुख्य निवड समिती प्रमुख आणि संघ व्यवस्थापक मंजुरुल इस्लाम यांच्याविरुद्ध हे आरोप करण्यात आले आहेत..बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने यासंदर्भात निवदेन जारी करत माहिती दिली आहे. ''हे प्रकरण अत्यंत संवेदशील आहे. त्यामुळे आम्ही या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती १५ दिवसांत त्यांचा अहवाल सादर करेल.", असं निवेदनात सांगण्यात आलं आहे..India vs Bangladesh Asia Cup 2025 : भारताची अंतिम फेरी आजच निश्चित? आज बांगलादेशशी सामना, फिरकीपटूंचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता.पुढे "बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आपल्या सर्व खेळाडू आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. बोर्ड अशा प्रकरणांना अत्यंत गंभीरतेने घेत असून दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल,." असं आश्वासनही बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाकडून देण्यात आलं आहे..माजी कर्णधार जहांआरा आलमने एका मुलाखतीत बोलताना, संघ व्यवस्थापक मंजुरुल इस्लाम यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. मंजुरुल इस्लाम परवानगी न घेता खांद्यावर हात ठेवायचं, खासगी विषयांवर बोलायचे. हात मिळवण्याऐवजी आलिंगन करण्याचा प्रयत्न केला जायचा. संघातील सहखेळाडूंच्या समोर आणि कधी कधी त्यांच्यासोबतही अशा प्रकारच्या गोष्टी व्हायचा, असं ती म्हणाली होती. त्यानंतर मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता..BAN vs PAK: बांगलादेशच्या 'वाघां'कडून पाकिस्तानची शिकार! शेवटच्या षटकात नाक घासायला लावले, जिंकली T20I मालिका .दरम्यान, जहांआरा आलमने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली असून तिने ५२ एकदिवसीय सामन्यात ३०.३९ च्या सरासरीने ४८ बळी घेतले आहेत. तर ८३ टी२० सामन्यांत २४.०३ च्या सरासरीने ६० बळी घेतले आहेत. तिच्या नेतृत्वाखालील संघाने अनेक सामने विजय मिळवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.