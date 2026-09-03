माजी भारतीय कर्णधार तारक राऊळ काळाच्या पडद्याआड; कबड्डी जगतावर शोककळा

राष्ट्रीय खेळाडू ज्यांनी बांगलादेशविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात भारतीय कबड्डी संघाचे नेतृत्व करणारे शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते कबड्डीपटू तारक राऊळ यांचे आज, दि. ३ सप्टेंबर रोजी पहाटे ४.१५च्या सुमारास निधन झाले. गेले काही दिवस ते आजाराशी सामना करत होते. २ जून रोजी त्यांनी ७५व्या वर्षात पदार्पण केले होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी तृप्ती, श्रेयस व शृंगार अशी दोन मुले आणि सुना असा परिवार आहे. तारक ना. म. जोशी मार्ग येथील आल्हाद सेवा मंडळाचे खेळाडू. सुरुवातीच्या करकीर्दीत रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक संघाचे त्यांनी प्रतिनिधित्व केले. नंतर त्यांनी महिंद्रा अँड महिंद्रा संघाकडून मैदाने गाजवली..Afghanistan Cricketer: आजाराशी झुंज अखेर संपली! अफगाणिस्तानच्या माजी वेगवान गोलंदाजाचं निधन; क्रिकेटविश्वात शोककळा.मुंबई व महाराष्ट्र राज्याकडून तारक १९७४ साली एकाच वेळी निवडले गेले. त्यांनी मुंबई, महाराष्ट्र व भारतीय संघाचे नेतृत्वदेखील केले. तसेच त्यांनी महाराष्ट्राच्या पुरुष व महिला संघाचे प्रशिक्षकपददेखील भूषविले होते. ते पाच वर्षे मुंबई शहर कबड्डी असोसिएशनचे कार्यकारी सदस्यदेखील होते. .तारक कबड्डी क्षेत्रात चढाईचे हुकमी खेळाडू म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यांचे पदलालित्य नेत्रसुखद होते. दोन्ही बाजूने चढाई करण्यात ते तेवढेच तरबेज होते. ते पायाचा व हाताचा योग्य तऱ्हेने वापर करून गुण वसुल करीत असे. बचावाचा विचार केला तर ते सहाय्यक म्हणून कोणत्याही जागी चपखलपणे बसत असे. पुण्याचे फिदा कुरेशी म्हणत "तारकला घेऊन कशीही व लाइनवरदेखील पकड केली तरी ती यशस्वी होणार!" .Shocking : क्रीडाविश्वावर शोककळा! ३४ वर्षीय ॲलन नासिमेंटोसाठी कालची रात्र ठरली शेवटची; झोपेत असताना हृदयविकाराचा झटका आला....अशा या महान खेळाडूचा अंत्यसंस्कार आज दुपारी २.३० वाजता दादर येथील चैत्यभूमीत करण्यात आले. त्यावेळी आमदार सुनील शिंदे, आमदार महेश सावंत, नगरसेवक निशिकांत शिंदे, अर्जुन पुरस्कार विजेत्या माया मेहेर, अशोक शिंदे, श्रीराम (राजू) भावसार, शिवछत्रपती पुरस्कार शैला रायकर, ग्रेटा डिसोझा, सुनील जाधव, रवि करमरकर, जेम्स परेरा, संघटक जया शेट्टी, मिनानाथ धानजी तसेच कबडीतील आजी-माजी खेळाडू, त्यांचे चाहते व नातेवाईक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.