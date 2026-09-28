रेसलिंग विश्वावर शोककळा! सामना खेळल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ४० वर्षांच्या WWE स्टार PAC चे निधन

AEW Star Benjamin Satterley (PAC) Passes Away: रेसलिंग जगतातून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. रेसलिंग जगताने आपला एक स्टार खेळाडू गमावला आहे. AEW मध्ये 'पॅक' आणि WWE मध्ये 'नेव्हिल' या नावाने चाहत्यांमध्ये ओळखल्या जाणाऱ्या बेंजामिन सॅटरलीचे वयाच्या ४० व्या वर्षी निधन झाले आहे. विशेष म्हणजे AEW च्या मोठ्या स्पर्धेत आपला अखेरचा सामना खेळल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्याचे निधन झाले आहे. त्यामुळे सध्या क्रीडाविश्वातून हळहळ व्यक्त होत आहे. .John Cena Retired : भारतीयांचा 'लाडका' जॉन सीना निवृत्त... WWE मधील शेवटच्या लढतीत दिग्गजांच्या उपस्थितीत भावूक, Video.२६ सप्टेंबर रोजी शिकागोमध्ये AEW ऑल आऊट इव्हेंटमध्ये बेंजामिन सॅटरलीचा सामना अँड्रे एल इडोलोशी झाला होता, ज्यात त्याला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. या सामन्यानंतर काही तासांतच त्याची तब्येत अचानक बिघडली आणि त्यानंतर रविवारी त्याचे निधन झाले आहे.ऑल एलिट रेसलिंगने (AEW) रविवारी रात्री सॅटरली यांच्या मृत्यूची घोषणा केली, परंतु त्यांच्या मृत्यूचे कारण किंवा त्यामागील परिस्थितीबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाही. सध्या बेंजामिन सॅटरलीच्या शेवटच्या सामन्याचे व्हिडिओ सध्या व्हायरल झाले आहेत..AWE कडून बेंजामिन सॅटरलीच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त करण्यात आले असून त्यांनी लिहिले आहे की ऑल एलिट रेसलिंगला बेंजामिन सॅटरली, उर्फ PAC याच्या निधनाची घोषणा करताना अत्यंत दु:ख होत आहे. इंग्लंडच्या न्यूकॅस अपॉन टाइन येथे राहणाऱ्या सॅटरलीने २००४ मध्ये आपल्या रेसलिंग कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. त्याने जगभरातील रेसलिंग संघटनांसाठी काम केले. त्याने नाविन्यपूर्ण हाय-फ्लाइंग मूव्ह्स आणि जबरदस्त इन-रिंग क्षमतेने चाहत्यांना मंत्रमुग्ध केले होते. PAC ने २०१९ मध्ये ऑल एलिट रेसलिंगसोबत करार केला होता. त्याने अनेक AEW चॅम्पियनशिप जिंकल्या तसेच AEW च्या इतिहासातील काही सर्वात अविस्मरणीय सामन्यांमध्ये भाग घेतला. आमची सहानुभूती सॅटरलीच्या कुटुंब, मित्र आणि चाहत्यांसोबत आहेत.'.२२ ऑगस्ट १९८६ रोजी इंग्लंडमधील न्यूकॅसल अपॉन टाइन येथे सॅटरलीचा जन्म झाला होता. त्याने २००४ मध्ये आपल्या व्यावसायिक रेसलिंग कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्याने आधी ब्रिटनध्ये आपली ओळख निर्माण केल्यानंतर जपानच्या ड्रॅगन गेटमधील महत्त्वपूर्ण कारकिर्दीसह परदेशात आपली कारकीर्द घडवली. तो २०१२ मध्ये WWE मध्ये सामील झाला. त्याने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये डॅलसला हरवून NXT चॅम्पियनशिप जिंकली. तो त्याच्या हाय-फ्लाइंग स्टाईल चपळाई आणि तांत्रिक कौशल्यांमुळे प्रसिद्ध झाला. तो चाहत्यांमध्ये 'द मॅन दॅट ग्रॅव्हिटी फॉरगॉट' म्हणून ओळखला जात होता..Hulk Hogan Dies: अनेकांचा लहानपणीचा WWE हिरो हल्क होगन काळाच्या पडद्याआड; क्रीडा विश्वात शोककळा.२०१९ मध्ये तो AEW च्या पहिल्या संघाचा भाग बनला होता. तिथेही त्याने अनेक स्पर्धा जिंकल्या. त्याने AEW ऑल-अटलांटिक चॅम्पियनशिप (इंटरनॅशनल चॅम्पियनशिप), AEW वर्ल्ड ट्रायोस चॅम्पियनशिपदेखील जिंकली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.