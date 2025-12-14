John Cena Retired : भारतीयांचा 'लाडका' जॉन सीना निवृत्त... WWE मधील शेवटच्या लढतीत दिग्गजांच्या उपस्थितीत भावूक, Video

John Cena retires from WWE after farewell match: भारतीयांच्या प्रत्येक सुखदुःखात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सहभाग घेणारा... WWE मधील त्याच्या एन्ट्रीला वाजणाऱ्या म्युझिकची रिंगटोन अनेक भारतीयांच्या मोबाईल फोनमध्ये अजूनही आढळेल, असा... त्याच्या सेलिब्रेशनची कॉपी अनेक युवकच नाही तर क्रिकेटपटूही करताना आपण पाहिले आहेत.. असा हा भारतीयांचा लाडका जॉन सीना WWE मधून निवृत्त झाला..गुन्थरविरुद्धच्या निरोप सामन्यात पराभव झाल्यानंतर जॉन सीना भावूक झाला होता. दोन दशकांत पहिल्यांदाच सीनाने सबमिशनमुळे सामना गमावला. WWE चे सर्व सुपरस्टार सीनाच्या निरोपाच्या सामन्यात उपस्थित राहिले होते. या खेळाडूने कारकिर्दीत शेवटच्या वेळी 'WWE सुपरस्टार' म्हणून WWE लॉकर रूममध्ये परतताना आपले बूट रिंगमध्ये सोडले. १७ वेळा वर्ल्ड चॅम्पियन आणि एक वेळ ग्रँड स्लॅम चॅम्पियन म्हणून सीनाने निवृत्ती घेतली..जॉन सीनाने २००२ मध्ये स्मॅकडाउनच्या सामन्यात कर्ट अँगल विरुद्ध WWE मध्ये पदार्पण केले. २००४ मध्ये सीनाने रेसलमेनियामध्ये पदार्पण केले आणि त्याने युनायटेड स्टेट्स चॅम्पियनशिपसाठी बिग शोला हरवले. सीनाने आपली विजयी घोडदौड कायम राखली आणि रेसलमेनिया २१ मध्ये WWE चॅम्पियनशिपसाठी JBL अर्थात जॉन लेयफिल्डला आव्हान दिले. JBL वर विजय मिळवून सीनाने पहिल्यांदाच जागतिक विजेतेपद पटकावले. त्यानंतर त्याला कोणीही थांबवू शकले नाही..WWE मधील यशामुळे त्याला चित्रपटांची ऑफर मिळाली आणि तो हॉलिवूडमध्ये काम करायला लागला. सीना पूर्णवेळ चित्रपट स्टार बनला आणि हळूहळू WWE मध्ये अर्धवेळ काम करू लागला. त्याने WWE मध्ये अनेक पुनरागमन केले आणि दरवर्षी किमान एक सामना खेळला याची खात्री केली. मनी इन द बँक २०२४ मध्ये सीनाने WWE मधून निवृत्तीची घोषणा केली. .रेसलमेनिया ४१ मध्ये कोडी रोड्सचा सामना करण्याचा अधिकार मिळवण्यासाठी सीनाने एलिमिनेशन चेंबर सामना जिंकला. सीना कोडीला हरवून १७ वेळा विश्वविजेता बनला. त्याने CM Punk आणि रँडी ऑर्टन विरुद्ध आपले विजेतेपद राखले. डोमिनिक मिस्टीरियोवर विजय मिळवून तो इंटरकॉन्टिनेंटल चॅम्पियनशिप जिंकून ग्रँड स्लॅम चॅम्पियन बनला. सर्व्हायव्हर सिरीजमध्ये डोमिनिकने सीनाकडून हे विजेतेपद परत मिळवले. सीनाने WWE मध्ये २००० हून अधिक सामन्यांमध्ये भाग घेतला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.