F4 Indian Championship 2025 : विजेतेपदासाठी रोमांच शिगेला! चेन्नईत 'या' दिवशी रंगणार अंतिम फेरी

FIA-मान्यताप्राप्त फॉर्म्युला 4 इंडियन चॅम्पियनशिप (F4IC), जी इंडियन रेसिंग फेस्टिव्हलचा एक भाग आहे, तिची अंतिम फेरीचा 13–14 डिसेंबर रोजी मद्रास इंटरनॅशनल सर्किटवर रंगणार आहे. चार रोमांचक फेऱ्यांनंतर, किताबासाठीची चुरस आता शेवटच्या आठवड्यापर्यंत येऊन ठेपली असून तीन तरुण ड्रायव्हर्समध्ये ही रोमांचक फेरी होईल..केनियाच्या 15 वर्षीय शेन चांदरिया (चेन्नई टर्बो रायडर्स) 158 गुणांसह चेन्नईत अव्वल स्थानावर पोहोचत आहे. या हंगामात त्याने अतिशय सातत्यपूर्ण कामगिरी करत संयमी आणि परिपक्व रेसक्राफ्ट दाखवला आहे. त्याच्या तीन विजयांमध्ये गेल्या महिन्यात कारी येथे केलेली भक्कम ड्राइव्हही आहे. तरीही, गुणांमधील फरक कमी असल्याने काहीही निश्चित नाही..त्याच्या पाठोपाठ फ्रान्सचा सॅशेल रोट्झे (किच्चा'स किंग्स बेंगळुरू) 134 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. हा ट्रॅक त्याला उत्तम प्रकारे परिचित आहे आणि दुसऱ्या फेरीत त्याने इथे दोन विजय मिळवले होते. कोयंबतूरमधीलही एक विजेतेपद पटकावल्याने तो अंतिम फेरीत आत्मविश्वासाने उतरणार आहे.भारतीय युवा रेसर ईशान मादेश (कोलकाता रॉयल टायगर्स) 127 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर असून स्पर्धेत अजूनही ठामपणे टिकून आहे. या हंगामात त्याने चेन्नईत विजय मिळवला आहे आणि शेन व सॅशेल दोघांनाही कडवी टक्कर देण्याची त्याची क्षमता सिद्ध केली आहे. तीनही ड्रायव्हर्समधील गुणांतील अल्प फरकामुळे चॅम्पियनशिप मिळवण्यासाठी तिघेही स्पर्धेत आहेत..सीझनचा आणखी एक विशेष भाग म्हणजे मिडफिल्डमधील चुरशीची लढत. साई शिवा शंकरन (स्पीड डीमन्स दिल्ली), गाझी मोटलेकर (कोलकाता रॉयल टायगर्स) आणि लुवीवे सॅम्बुडला (गोवा एसेस JA रेसिंग) यांसारख्या ड्रायव्हर्सनी कायमच टाईट फाईट, ओव्हरटेक्स आणि नियमित पोडियमसाठीची धडपड रंगवली आहे. त्यांच्या सततच्या व्हील-टू-व्हील रेसिंगने प्रत्येक फेरीत प्रेक्षकांचे डोळे खिळवून ठेवले..मद्रास इंटरनॅशनल सर्किट हे नेमकेपणा आणि संयम दोन्हीची कसोटी पाहणारे ट्रॅक म्हणून ओळखले जाते. त्यातील वेगवान वळणे आणि आव्हानात्मक ब्रेकिंग झोन्स शिस्तबद्ध ड्रायव्हिंगला पुरस्कृत करतात आणि किरकोळ चुका देखील महागात पडू शकतात. किताबाचा प्रश्न असताना, चेन्नईतील प्रत्येक लॅप निर्णायक ठरणार आहे.हंगाम अंतिम टप्प्यात पोहोचताना, प्रेक्षकांना तणावपूर्ण आणि अत्यंत चुरशीच्या रेसिंग विकेंडची अपेक्षा ठेवता येईल. संपूर्ण वर्षभर अनिश्चिततेने भरलेल्या स्पर्धेनंतर, शेवटची फेरीही तितकीच रोमांचक ठरणार असून भारत लवकरच आपल्या पुढील फॉर्म्युला 4 चॅम्पियनचे स्वागत करणार आहे..