F4 Indian Championship 2025 : विजेतेपदासाठी रोमांच शिगेला! चेन्नईत 'या' दिवशी रंगणार अंतिम फेरी

F4 Indian Championship 2025 Final Round: फॉर्म्युला 4 इंडियन चॅम्पियनशिपची (F4IC) अंतिम फेरी मद्रास इंटरनॅशनल सर्किटवर रंगणार आहे.
Ishaan Madesh at Madras International Circuit

FIA-मान्यताप्राप्त फॉर्म्युला 4 इंडियन चॅम्पियनशिप (F4IC), जी इंडियन रेसिंग फेस्टिव्हलचा एक भाग आहे, तिची अंतिम फेरीचा 13–14 डिसेंबर रोजी मद्रास इंटरनॅशनल सर्किटवर रंगणार आहे. चार रोमांचक फेऱ्यांनंतर, किताबासाठीची चुरस आता शेवटच्या आठवड्यापर्यंत येऊन ठेपली असून तीन तरुण ड्रायव्हर्समध्ये ही रोमांचक फेरी होईल.

