क्रीडा

Sports: सिनरच्या सहकाऱ्यांमध्ये उपांत्य लढत; फ्रेंच ओपन ;इटलीचे कोबोली-अर्नाल्डी लढणार

All-Italian Semifinal at the French Open: फ्रेंच ओपन पुरुष एकेरीत इटलीच्या फ्लॅवियो कोबोली आणि मॅटिओ अर्नाल्डी यांनी प्रथमच उपांत्य फेरी गाठली आहे.
Sports

Sports

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पॅरिस: जेतेपदासाठीचा प्रबळ दावेदार इटलीचा यानिक सिनर हा दुसऱ्या फेरीतच गारद झाला; मात्र फ्रेंच ओपन या टेनिस ग्रँडस्लॅममधील पुरुष एकेरीच्या उपांत्य फेरीत इटलीचे दोन खेळाडू एकमेकांविरुद्ध लढणार आहेत. २४ वर्षीय फ्लॅवियो कोबोली व २५ वर्षीय मॅटिओ अर्नाल्डी यांच्यामध्ये पुरुष एकेरीची उपांत्य लढत उद्या (ता. ५) पार पडणार आहे. दोघांनी पहिल्यांदाच ग्रँडस्लॅमची उपांत्य फेरी गाठली हे विशेष.

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