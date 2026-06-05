Sports: सिनरच्या सहकाऱ्यांमध्ये उपांत्य लढत; फ्रेंच ओपन ;इटलीचे कोबोली-अर्नाल्डी लढणार

पॅरिस: जेतेपदासाठीचा प्रबळ दावेदार इटलीचा यानिक सिनर हा दुसऱ्या फेरीतच गारद झाला; मात्र फ्रेंच ओपन या टेनिस ग्रँडस्लॅममधील पुरुष एकेरीच्या उपांत्य फेरीत इटलीचे दोन खेळाडू एकमेकांविरुद्ध लढणार आहेत. २४ वर्षीय फ्लॅवियो कोबोली व २५ वर्षीय मॅटिओ अर्नाल्डी यांच्यामध्ये पुरुष एकेरीची उपांत्य लढत उद्या (ता. ५) पार पडणार आहे. दोघांनी पहिल्यांदाच ग्रँडस्लॅमची उपांत्य फेरी गाठली हे विशेष. .फ्लॅवियो कोबोली याने उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत चौथ्या मानांकित फेलिक्स ऑगर एलियासिम याचे कडवे आव्हान ४-६, ६-४, ६-४, ६-४ असे चार सेटमध्ये परतवून लावले. फ्लॅवियो कोबोली याने तीन तास २४ मिनिटांमध्ये प्रतिस्पर्धी खेळाडूवर मात केली..Tukaram Mundhe : आता खेळ खल्लास! भेसळखोरांविरोधात तुकाराम मुंढे आक्रमक; शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! .मॅटिओ अर्नाल्डी-मॅटिओ बेरेटिनी यांच्यामध्ये अन्य उपांत्यपूर्व फेरीची लढत रंगली. हे दोनही खेळाडू इटलीचे. मॅटिओ बेरेटिनी याला दुखापत झाल्यामुळे त्याने माघार घेतली. मॅटिओ अर्नाल्डी याने पहिला सेट ७-५ असा आपल्या नावावर केला होता. तसेच दुसऱ्या सेटमध्ये त्याच्याकडे ५-२ अशी आघाडी होती; मात्र मॅटिओ अर्नाल्डी याने माघार घेतल्यामुळे त्याला पुढे चाल मिळाली..५० वर्षे पूर्णइटलीच्या टेनिसपटूने फ्रेंच ओपन ही ग्रँडस्लॅम टेनिस स्पर्धा जिंकून ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. १९७६मध्ये इटलीच्या ॲड्रियानो पनाटा याने फ्रेंच ओपन टेनिस स्पर्धेच्या जेतेपदावर मोहर उमटवली होती. त्यानंतर इटलीच्या एकाही टेनिसपटूला फ्रेंच ओपन टेनिस स्पर्धेच्या जेतेपदावर नाव कोरता आलेले नाही. फ्लॅवियो कोबोली याने ज्या टेनिस क्लबमध्ये धडे गिरवले त्याच टेनिस क्लबमधून ॲड्रियानो पनाटा यांनी टेनिसचे कसब आत्मसात केले होते. टेनिस क्लब पॅरिओली येथून दोघांनीही या खेळाचे प्रशिक्षण घेतले आहे..Poha Idli Recipe: पोह्यांपासूनही इडली बनते हे माहिती आहे का? चव अशी की पुन्हा पुन्हा बनवाल.झ्वेरेव-मेनसिकमध्ये अंतिम चारची लढतपुरुष एकेरीच्या अन्य उपांत्य लढतीत जर्मनीचा ॲलेक्झँडर झ्वेरेव व झेक प्रजासत्ताकचा जाकुब मेनसिक हे एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. ग्रँडस्लॅमच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्याची जाकुब मेनसिक याची ही पहिलीच खेप होय. ॲलेक्झँडर झ्वेरेव याला २०२४च्या फ्रेंच ओपन अंतिम फेरीत त्याला हार पत्करावी लागली होती. त्यालाही अद्याप एकही ग्रँडस्लॅम विजेतेपद पटकावता आलेले नाही. यंदा फ्रेंच ओपन स्पर्धेला नवा विजेता लाभणार हे निश्चित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.