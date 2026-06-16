Kartik Joshi : कार्तिक जोशीची कारगिल ते कन्याकुमारी ऐतिहासिक धाव, महाराष्ट्रात आगमन

मुंबई: भारताचा प्रसिद्ध अल्ट्रा-एंड्युरन्स ॲथलीट (Ultra-Endurance Athlete) कार्तिक जोशी याने आपल्या ऐतिहासिक 'प्रोजेक्ट K2K' (Project K2K) अंतर्गत २,००० किलोमीटरचा टप्पा यशस्वीपणे पार केला आहे. कारगिल ते कन्याकुमारी अशा ४२०० किलोमीटरच्या या अत्यंत कठीण मोहिमेत कार्तिकने आता महाराष्ट्रात प्रवेश केला असून, मुंबई आणि ठाण्यातील धावपटूंनी त्याचे जलोषात स्वागत केले..२५ वर्षांचा कार्तिक जोशी हा इंदूरचा (मध्य प्रदेश) रहिवासी असून, त्याच्या नावावर अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विक्रम आहेत. आशिया आणि ओशनिया १०० किमी चॅम्पियनशिपचा तो रौप्यपदक विजेता आहे..Australia cricket team: निखिल चौधरीचा ऑस्ट्रेलियन संघात प्रवेश; भारतात जन्मलेल्या क्रिकेट खेळाडूला सहा दशकांनंतर स्थान.स्केचर्स'च्या सहकार्याने सुरू असलेल्या या मोहिमेला त्याने २ मे २०२६ रोजी कारगिल युद्ध स्मारकावरून (Kargil War Memorial) हिरवा झेंडा दाखवला होता. ५५ दिवसांत ४,२०० किमी अंतर कापून जागतिक विक्रम रचण्याचा त्याचा मानस आहे..दररोज ७० ते ८० किलोमीटरची धाव कार्तिकने हिमालयातील उंच आणि खडतर रस्ते, बदलणारे हवामान आणि कठीण भूप्रदेशाचा सामना करत दररोज सरासरी ७० ते ८० किलोमीटर धावण्याचा पराक्रम केला आहे. १८ व्या दिवशी दिल्ली गाठेपर्यंत त्याने ९३३ किमी अंतर पार केले होते. आता २,००० किमीचा टप्पा ओलांडून तो महाराष्ट्रात पोहोचला आहे..'बियॉन्ड ४२ ॲडव्हेंचर्स' संकल्पनेतून साकारलेल्या या मोहिमेला एक सामाजिक बाजूही आहे. कार्तिक प्रत्येक मॅरेथॉन पूर्ण करेल, तेव्हा भारतातील उदयोन्मुख आणि गरजू धावपटूंना व्यावसायिक स्पोर्ट्स किट मोफत दिले जात आहे..Kolhapur Football Fans : 'क्रिकेटवेड्या देशात फुटबॉलवेडे शहर'! कोल्हापुरात अवतरले मेस्सी, रोनाल्डो, नेमार; फुटबॉलप्रेमींनी उभारले खेळाडूंचे मोठे कटाऊट.या मोहिमेअंतर्गत १०० हून अधिक खेळाडूंना किट वाटप केले जाणार आहे. मुंबई आणि बंगळुरूसारख्या महत्त्वाच्या शहरांमधून जात हा प्रवास कन्याकुमारी येथे एका ऐतिहासिक जागतिक विक्रमाने समाप्त होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.