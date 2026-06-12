FIFA WORLD CUP 2026: मृत्यूला हरवून 'तो' मैदानावर उतरला; वर्ल्ड कपमध्ये पहिला गोल करताच ढसाढसा रडला... कोण आहे Raúl Jiménez?

Raul Jimenez incredible comeback story before FIFA World Cup 2026: जगातील सर्वात मोठ्या क्रीडा स्पर्धेला, म्हणजेच फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि त्याचा उद्घाटन सोहळाही भव्य झाला. सहयजमान मेक्सिकोने उद्घाटनीय सामन्यात २-० अशा फरकाने दक्षिण आफ्रिकेवर विजय मिळवला. यजमानांनी विजयी जल्लोष केला, परंतु या विजयाला एक भावनिक किनार होती. मेक्सिकोच्या रॉल जिमेनेझ ( ६७ मि.) व ज्युलियन क्विनोनेस ( ९ मि.) यांनी गोल केले. या गोलनंतर जिमेनेझ याच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले.. मृत्यूला पराभूत करून तो हा वर्ल्ड कप खेळायला मैदानावर उतरला होता आणि पहिल्याच सामन्यात गोल करताच त्याने भावनांना वाट मोकळी केली..क्लब अमेरिकाच्या अकादमीपासून युरोपियन सॉकरच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत जिमेनेझ पोहोचला आणि मेक्सिकोच्या सर्वात यशस्वी फॉरवर्ड्सपैकी एक म्हणून स्वतःला सिद्ध केले. पण , २०२० मध्ये सर्व काही बदलले, होत्याचे नव्हते झाले. तो पुन्हा फुटबॉल खेळू शकेल की नाही, अशी भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा गोल, हा त्याच्यासाठी अनेक वर्षांच्या त्यागाचे, पुनर्वसनाचे आणि चिकाटीचे फळ होते. फुटबॉलच्या सर्वात मोठ्या मंचावर परतण्यासाठी त्याने ज्या सर्व अडचणींवर मात केली होती, त्या सर्वांचे ओझे काल हलके झाले. गोल होताच, त्याने आकाशाकडे पाहिले आणि डोळ्यांत अश्रू दाटले...वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या काही महिने आधी, जिमेनेझने आपल्या आयुष्यातील सर्वात दुःखद क्षणांपैकी एकाचा अनुभव घेतला. मार्च २०२६ मध्ये त्याचे वडील, रॉल जिमेनेझ वेगा, यांचे निधन झाले. त्याच्या इथपर्यंतचा प्रवासात ते खंबीरपणे स्ट्रायकर्सच्या मागे उभे राहिले होते. कठीण प्रसंगी त्यांनी त्याला सावरले होते आणि त्यांचेच छत्र हरपल्याचे दुःख मनात ठेवून तो देशासाठी मैदानावर उतरला. .पण, जिमेनेझच्या वाट्याला आलेले हे एकमेव दुःख नव्हते... २९ नोव्हेंबर २०२० रोजी, वॉल्व्हरहॅम्प्टन वॉन्डरर्स आणि आर्सेनल यांच्यातील प्रीमियर लीग सामन्यादरम्यान या मेक्सिकन स्ट्रायकरला सर्वात धक्कादायक दुखापतीत झाली. आर्सेनलचा बचावपटू डेव्हिड लुईझसोबत झालेल्या जोरदार धडकेनंतर, जिमेनेझ मैदानावर बेशुद्ध होऊन कोसळला. त्याच्या कवटीला फ्रॅक्चर झाले होते आणि त्याचा जीव वाचवण्यासाठी तातडीच्या शस्त्रक्रियेची गरज होती. .Fifa World Cup 2026 : ३ रेड कार्ड, दोन भन्नाट गोल अन् १७ वर्षांच्या पोराचे पदार्पण... मेक्सिको-दक्षिण आफ्रिका, पहिलाच सामना गाजला.त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होईल की, नाही याबद्दल अनिश्चितता होती. तो पुन्हा फुटबॉल खेळू शकेल की नाही आणि सामान्य जीवनात परत येऊ शकेल की नाही हे प्रश्न होते. डॉक्टरांनी अखेरीस त्याची प्रकृती स्थिर केली आणि जिमेनेझने संघर्ष करून मैदानावर पुनरागमन केले, सर्वोच्च स्तरावर स्पर्धा करण्यास सुरुवात केली आणि ज्यांना वाटत होते की त्याची कारकीर्द संपली आहे किंवा ती एका लहान लीगपुरतीच मर्यादित राहील, त्यांना त्याने चुकीचे ठरवले..Fifa World Cup 2026 : दक्षिण कोरियाचा जबरदस्त कमबॅक; जर्मनी, पोर्तुगाल अन् आता झेकीयावर विजय, युरोपियन संघांवर दादागिरी \t.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.