Luka Modric Inspirational Journey: बाल्कन युद्धात फुटबॉल शिकलेला योद्धा! लुका मॉड्रिचचा वर्ल्ड कप प्रवास संपुष्टात; जिद्द अन् चिकाटीची अविस्मरणीय गाथा...

Luka Modrić Extraordinary Journey of Courage and Glory : बॉम्ब अन् बंदुकीच्या गोळ्यांच्या कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजात ज्याच बालपण गेलं... युद्धामुळे राहतं घर सोडून निर्वासितांच्या हॉटेलमध्ये रहावे लागले... डोळ्यांदेखत आजोबांच्या शरीरावर गोळ्यांचे वार झालेले पाहिले... या परिस्थितीतही तो खचला नाही... जिद्द आणि चिकाटीची एक अविस्मरणीय गाथा त्याने लिहिली; अशा या खेळाडूला फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेतून निरोप देताना जगातील महान फुटबॉलपटूपैकी एक ख्रिस्तियानो रोनाल्डोही भावनिक झालेला आज पाहायला मिळाला. पोर्तुगाल-क्रोएशिया हा सामना जय-पराजयाच्या पलिकडे अत्यंत महत्त्वाचा होता..या सामन्यात दोन दिग्गज रोनाल्डो आणि लुका मॉड्रिच हे समोरासमोर आलेले आणि हा पराभव या दोघांपैकी एकाचा प्रवास संपुष्टात आणणारा ठरणारा होता.. हे दुःख मॉड्रिचच्या वाट्याला आले, परंतु त्याची यशोगाथा अनेकांना प्रेरणा देणारी ठरलीय... .पोर्तुगाल-क्रोएशिया सामना सुरू होण्यापूर्वीच चाहत्यांच्या मनात धडधड सुरू झालेली... आज एक तर रोनाल्डो, नाहीतर मॉड्रिच, याचा फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील प्रवास संपुष्टात येईल. हे दोन्ही खेळाडू रेआल माद्रिद क्लबचे एकवेळचे सहकारी, दोघांनी एकत्रित अनेक ट्रॉफी जिंकल्या अनेक अविस्मरणीय विजय मिळवले. दोघांनीही चाळीसी ओलांडलीय आणि हा त्यांचा शेवटचा वर्ल्ड कप आहे. त्यामुळेच वर्ल्ड कप जिंकून निरोप घेण्याचे दोघांचे स्वप्न... पण, आज मॉड्रिचचे ते स्वप्न अपूरे राहिले.. २०१८ मध्येही वर्ल्ड कप विजयापासून त्याला व क्रोएशियाला थोडक्यात मुकावे लागले होते. फायनलमध्ये फ्रान्सने बाजी मारलेली....पण, २०२२ नंतर आता २०२६ मध्ये हे स्वप्न पूर्ण करण्याचा निर्धार मॉड्रिचचा होता. जवळपास ४० लाख लोकसंख्या असलेल्या क्रोएशियाने जागतिक फुटबॉलमध्ये स्वतःचे एक मानाचे स्थान तयार केले आहे. क्रोएशियामधील युद्धग्रस्त निर्वासित छावणीतून बाहेर पडून त्याने वर्ल्ड कप स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली होते, चॅम्पियन्स लीगमध्ये आपला दबदबा निर्माण केला आणि लिओनेल मेस्सी व ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांचे Ballon d'Or पुरस्कारावरील दशकभराचे वर्चस्व मोडीत काढणारा तो पहिला खेळाडू ठरला होता..बाल्कन युद्धाने मॉड्रिच कुटूबियांच्या आयुष्याला कलाटणी दिली. युद्धाच्या छायेतून वाचलेला आणि निर्वासितांच्या हॉटेलच्या पार्किंग लॉटमध्ये फुटबॉल खेळायला शिकलेला तो क्रोएशियन खेळाडू आता या खेळाचा एक दिग्गज बनला आहे, ज्याने रियल माद्रिदसोबत बॅलोन डी'ओर आणि डझनभर ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. १९८५ मध्ये तत्कालीन युगोस्लाव्हियातील एका छोट्या डोंगराळ गावात जन्मलेल्या मोड्रिचचे बालपण क्रोएशियन स्वातंत्र्ययुद्ध सुरू झाल्यामुळे अचानक संपुष्टात आले. बंडखोर सैन्याने त्याच्या आजोबांची हत्या केली आणि त्याच्या कुटुंबाचे घर जाळून खाक केले; त्यामुळे त्यांना घर सोडून पळून जावे लागले आणि झदार (Zadar) येथील युद्धग्रस्त हॉटेलमध्ये निर्वासितांसारखे राहावे लागले..Cristiano Ronaldo Cry: रोनाल्डो ढसाढसा रडला... २१ नंबरची जर्सी अन् कंठ दाटून आला, पोर्तुगालच्या विजयानंतर नेमकं काय घडलं? .सायरनचा आवाज आणि बॉम्बचा वर्षाव होत असताना, फुटलेल्या काचा आणि ढिगाऱ्यांनी विखुरलेल्या पार्किंगच्या जागेत एका जुन्या फुटबॉलला लाथ मारणे हाच लहानग्या मोड्रिचसाठी त्या कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग ठरला. दररोज किमान ५०० ग्रॅनेड्स त्याच्या घराच्या आसपास पडायचे... दोन वर्ष तो वीज नसलेल्या आणि पाण्याचा दुष्काळ असलेल्या परिस्थितीत राहिला. या आव्हानात्मक परिस्थितीनेच कदाचित मॉड्रिचला एवढे कणखर बनवले असावे. त्याच्याकडे निर्विवाद प्रतिभेच्या असूनही, तो ८ वर्षांचा असताना प्रशिक्षकांनी त्याच्यावर वारंवार शंका घेतली. व्यावसायिक फुटबॉल खेळण्यासाठी तो खूप लहान आणि नाजूक असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्याने अतुलनीय कार्यनिष्ठा विकसित करून या सुरुवातीच्या नकारांवर मात केली आणि अखेरीस डायनामो झाग्रेबसोबत करार केला. .मोड्रिचच्या विलक्षण दूरदृष्टीने आणि मिडफिल्डमधील समन्वयाने लवकरच जागतिक लक्ष वेधून घेतले, ज्यामुळे तो प्रीमियर लीगमधील टोटेनहॅम हॉटस्पर संघात सामील झाला. २०१२ मध्ये, तो रेयाल माद्रिदमध्ये सामील झाला. सुरुवातीला स्पॅनिश माध्यमांनी त्याच्या या कराराला अयशस्वी हस्तांतरण म्हणून संबोधले, तरी तो या खेळाच्या इतिहासातील सर्वात सन्मानित आणि प्रसिद्ध प्लेमेकर्सपैकी एक बनला आणि त्याने अनेक चॅम्पियन्स लीग विजेतेपदे जिंकली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, त्याने २०१८ मध्ये क्रोएशियाचे नेतृत्व करत संघाला ऐतिहासिक वर्ल्ड कप अंतिम फेरीत पोहोचवले आणि गोल्डन बॉल जिंकला. २०२२ मध्ये तिसरे स्थान मिळवून दिले, ज्यामुळे तो आपल्या देशाचा सर्वश्रेष्ठ खेळाडू म्हणून ओळखला जाऊ लागला. पण, २०२६ मध्ये त्याला Round of 32 मध्येच थांबावे लागले. मॉड्रिच, तुझा वर्ल्ड कपचा प्रवास इथेच संपला असला, तरी तू फुटबॉल जगताला दिलेली लढण्याची प्रेरणा अमर राहील! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.