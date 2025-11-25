क्रीडा

विश्‍वविजेतेपदाची ‘गंगा’ आली अंगणी; सोलापूरच्या शेतकरी कुटुंबातील गंगा कदमची प्रकाशझोतातील कामगिरी

Ganga Kadam Inspirational Journey : भारताच्या विजयात गंगाने बजावलेली भूमिका केवळ मोलाची नाही, तर प्रेरणादायी आहे. दृष्टिहीन असूनही गंगाने केलेली कामगिरी हे सिद्ध करते, की इच्छाशक्तीसमोर कोणतेही ‘अंधार’ टिकत नाही.
Shubham Banubakode
दृष्टिहीन महिलांच्या टी-२० विश्‍वचषकात भारताने विजयाची पताका फडकावली; पण या सुवर्णक्षणाच्या मागे सोलापूरच्या एका शेतकरी कुटुंबातील गंगा कदमची अथक मेहनत, चिकाटी अन् हृदयाने खेळलेली लढत दडलेली आहे. कोलंबो (श्रीलंका) येथे झालेल्या दृष्टिहीन महिलांच्या टी-२० विश्‍वचषकात भारताने नेपाळचा पराभव करत इतिहास रचला.

