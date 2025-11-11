क्रीडा

Gautam Gambhir : खेळाडूंच्या फिटनेसमध्ये सुधारणा आवश्‍यक, टी-२० विश्वचषकापूर्वी गौतम गंभीरचं मोठं विधान, नेमका रोख कुणाकडे?

Gautam Gambhir on Team India Fitness : पुढल्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात भारत व श्रीलंका येथे टी-२० विश्‍वकरंडकाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर गौतम गंभीर यांनी मोठं विधान केलं आहे.
Gautam Gambhir on Team India Fitness

Gautam Gambhir on Team India Fitness

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Gautam Gambhir has emphasized the need for fitness improvement in Team India : सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियामध्ये टी-२० मालिका विजयाचा पराक्रम केला असला तरी या संघातील खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीत सुधारणा आवश्‍यक असल्याचे स्पष्ट मत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी व्यक्त केले. पुढल्या वर्षी (२०२६) फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात भारत व श्रीलंका येथे टी-२० विश्‍वकरंडकाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर गौतम गंभीर बोलत होते. गौतम गंभीर यांनी ‘बीसीसीआय डॉट टीव्ही’ला मुलाखत देताना आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या.

Loading content, please wait...
Gautam Gambhir
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com