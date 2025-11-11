Gautam Gambhir has emphasized the need for fitness improvement in Team India : सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियामध्ये टी-२० मालिका विजयाचा पराक्रम केला असला तरी या संघातील खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीत सुधारणा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट मत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी व्यक्त केले. पुढल्या वर्षी (२०२६) फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात भारत व श्रीलंका येथे टी-२० विश्वकरंडकाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर गौतम गंभीर बोलत होते. गौतम गंभीर यांनी ‘बीसीसीआय डॉट टीव्ही’ला मुलाखत देताना आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या. .गौतम गंभीर पुढे म्हणाले की, भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रूममध्ये पारदर्शकता आहे. प्रामाणिकपणा आहे. आम्हाला अशाच प्रकारचे ड्रेसिंग रूम हवे आहे. तरीही टी-२० विश्वकरंडकासाठी जे हवे आहे, ते अद्याप आम्ही मिळवलेले नाही. तंदुरुस्तीच्या बाबतीत आम्हाला सुधारणा करावी लागणार आहे. या प्रकरणावर टीम इंडियातील खेळाडूंशी संवाद साधण्यात आला आहे. टी-२० विश्वकरंडकात आपला संघ तंदुरुस्त असायला हवा. हालचाली वेगवान असायला हव्यात. यासाठी अधिक प्रयत्न करण्यात येणार आहेत..Gautam Gambhir: बेधडक खेळताना चुका होणार ! टी-२० मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर गंभीरकडून सूर्यकुमारची पाठराखण.दरम्यान, गौतम गंभीर यांच्या वक्तव्यावरुन भारतीय संघ फिटनेसवर लक्ष देणार असल्याचे दिसून येत आहे. फलंदाजी व गोलंदाजीसह क्षेत्ररक्षणातही सुधारणा करण्याचे लक्ष असणार आहे. मानसिकदृष्ट्या सक्षम गौतम गंभीर पुढे नमूद करतात की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळताना बहुतांश वेळा दबावाखाली खेळावे लागते. अशा वेळी शारीरिक क्षमता महत्त्वाची ठरते. शारीरिक क्षमता चांगली राहिल्यास मानसिकदृष्ट्या सक्षम होता येते. टी-२० विश्वकरंडकाला अद्याप तीन महिन्यांचा अवधी आहे. त्यामुळे आमच्याकडे तंदुरुस्तीत सुधारणा करण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे..वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादववर मदारगौतम गंभीर आक्रमक खेळाबाबत सांगतात की, जसप्रीत बुमरा पॉवर प्लेमध्ये तीन षटके गोलंदाजी करतो. त्यामुळे हाणामारीच्या षटकांमध्ये भारताला प्रतिस्पर्धी संघावर वर्चस्व राखता येते. यानंतर मधल्या टप्प्यात वरुण चक्रवर्ती व कुलदीप यादव हे फिरकीपटू प्रतिस्पर्धी संघातील फलंदाजांना बांधून ठेवतात..आम्ही गोलंदाजीतही आक्रमकगौतम गंभीर यांनी या वेळी भारताच्या गोलंदाजी विभागावरही दृष्टिक्षेप टाकला. ते म्हणाले की, बहुतांश व्यक्ती भारतीय संघाच्या फलंदाजीतील आक्रमक खेळाचे कौतुक करतात, मात्र आपला संघ गोलंदाजी विभागातही आक्रमक खेळ करतो आहे. जसप्रीत बुमरा आता पॉवर प्लेमधील तीन षटके गोलंदाजी करतो. त्यामुळे पॉवर प्लेमध्ये भारताला वर्चस्व राखता येत आहे. आशियाई करंडकामध्ये या नव्या पावलाची चाचपणी करण्यात आली होती. भारतीय संघ फलंदाजीतच नव्हे तर सर्व बाबींमध्ये आक्रमक खेळ करतो यासाठी ओळखला जायला हवा, असे मला वाटते..Gautam Gambhir: बेधडक खेळताना चुका होणार ! टी-२० मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर गंभीरकडून सूर्यकुमारची पाठराखण.सात ते आठ गोलंदाजीचे पर्यायगौतम गंभीर यांच्या प्रशिक्षणात अष्टपैलू खेळाडूंना प्राधान्य देण्यात येत आहे. याबाबत ते म्हणाले की, भारतीय संघामध्ये अधिकाधिक अष्टपैलू खेळाडूंना संधी दिली जात आहे. टी-२० क्रिकेटमध्ये सात ते आठ गोलंदाजीचे पर्याय असायला हवेत, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच फलंदाजी व गोलंदाजी अशा दोन्ही विभागात चमकदार खेळ करीत असलेल्या खेळाडूंना कोणत्याही खेळपट्टीवर चमक दाखवता यायला हवी, याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. दरम्यान, शिवम दुबे, अक्षर पटेल व वॉशिंग्टन सुंदर या अष्टपैलू खेळाडूंना भारतीय संघाकडून वारंवार संधी देण्यात येत आहे. याचा फायदाही संघाला होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.