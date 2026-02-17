क्रीडा

गौतम गंभीर टीम इंडियाचं प्रशिक्षक पद सोडणार? IPL संघाने दिली मोठी ऑफर...

Gautam Gambhir Resign From Team India Coach? : गंभीर यांना सीईओ, पार्टनर आणि मेंटॉर बनण्याचा प्रस्ताव देण्यात आल्याची माहिती आहे. जर गंभीर यांनी ही ऑफर स्वीकारली टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकपद सोडावं लागणार आहे.
Gautam Gambhir Resign From Team India Coach?

Gautam Gambhir Resign From Team India Coach?

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Big IPL proposal to Gautam Gambhir from Rajasthan Royals sparks resignation rumours : भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी राजीनामा देणार का? अशी चर्चा सध्या क्रिकेट वर्तुळात सुरु आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या संभाव्या मालकाकडून गंभीर यांना सीईओ, पार्टनर आणि मेंटॉर बनण्याचा प्रस्ताव देण्यात आल्याची माहिती आहे. जर गंभीर यांनी ही ऑफर स्वीकारली, तर त्यांना टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे.

Loading content, please wait...
India
IPL
Gautam Gambhir

Related Stories

No stories found.