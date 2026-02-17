गौतम गंभीर टीम इंडियाचं प्रशिक्षक पद सोडणार? IPL संघाने दिली मोठी ऑफर...

Big IPL proposal to Gautam Gambhir from Rajasthan Royals sparks resignation rumours : भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी राजीनामा देणार का? अशी चर्चा सध्या क्रिकेट वर्तुळात सुरु आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या संभाव्या मालकाकडून गंभीर यांना सीईओ, पार्टनर आणि मेंटॉर बनण्याचा प्रस्ताव देण्यात आल्याची माहिती आहे. जर गंभीर यांनी ही ऑफर स्वीकारली, तर त्यांना टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, राजस्थान रॉयल्सचे भागधारक त्यांची हिस्सेदारी विकण्याच्या तयारीत आहे. ही हिस्सेधारी विकत घेण्यासाठी तीन जण इच्छूक आहे. यापैकी एकाने गंभीर यांना संपर्क करून हा प्रस्ताव दिला आहे. गंभीर यांनी राजस्थान रॉयल्स संघात पार्टनर, मेंटॉर आणि सीईओ बनावं अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात गंभीर यांच्याशी संपर्क करण्याची आल्याचीही माहिती आहे..IND vs NZ 1st T20I: सत्य समोर येईल! गौतम गंभीरला रोहित, विराट नकोत; ही चर्चा सुरू असताना मुख्य प्रशिक्षकाची महत्त्वाची पोस्ट.दरम्यान, जर गौतम गंभीर यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला तर त्यांना टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षक पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. कारण प्रशिक्षक असताना त्यांनी प्रस्ताव स्वीकारला तर हितसंबंधांचा मुद्दा उपस्थित होईल. याबाबत आता ते काय निर्णय घेतात, हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..Gautam Gambhir: 'काही रात्री खूप एकट्या असतात..'; दिल्लीच्या मैदानात येताच गंभीरचा 'हळवा कोपरा' समोर; BCCI ने शेअर केला Video.सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गौतम गंभीर सध्या टीम इंडियाचं प्रशिक्षकपद सोडण्याची शक्यता कमी आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या ऑफरबाबत त्यांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचं सांगितलं जातंय आहे. भारतीय संघाला २०२७ चा विश्वकप जिंकून देणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश असल्याचं सांगितलं जातं आहे. याबाबत त्यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.