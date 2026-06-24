Fifa World Cup 2026 : घानाचा 'घाला'! तगड्या इंग्लंडला रडवले; २८ वर्ष, दुसरा सामना अन् परंपरा कायम, L गटात खतरनाक चुरस

Ghana never lose second group stage match World Cup record: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत आणखी एका आफ्रिकन देशाने जगाला दखल घेण्यास भाग पाडले. घानाने मंगळवारी मध्यरात्री झालेल्या सामन्यात माजी विजेत्या इंग्लंडला गोलशून्य बरोबरीत रोखले. बॉस्टन येथे झालेल्या सामन्यात दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळाला असून, दोन्ही संघ 'L' गटात प्रत्येकी चार गुणांसह पुढे गेले आहेत. इंग्लंडला 'ब्लॅक स्टार्स'चा बचाव भेदता आला नाही, ज्यांच्या उत्कृष्ट बचावात्मक प्रदर्शनाने युरोपियन संघाला हताश केले. दोन्ही बाजूंनी संधी निर्माण झाल्या, परंतु अखेरीस गोल करण्यात यश आले नाही.."सामना न जिंकल्यामुळे साहजिकच निराशा झाली. या सामन्यात चेंडूवर आमचा ताबा भरपूर असेल आणि तो तसाच होता, पण त्यांनी कमी उंचीवर दाटीवाटीने बचाव करत मैदानाच्या मध्यभागी खेळणे कठीण केले. पहिल्या आणि दुसऱ्या हाफमध्ये आम्हाला थोडा वेग आणि संधी मिळाल्या. हा सामना आम्ही १-०, २-० ने जिंकून पुढे जाऊ शकलो असतो. पण, तसे झाले नाही आणि याचे श्रेय त्यांनाच जाते," असे इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केन म्हणाला..PORTUGAL VS UZBEKISTAN: ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचे विक्रम, विक्रम, विक्रम... पोर्तुगालचा ५-० असा दणदणीत विजय, Fifa World Cup च्या बाद फेरीच्या दिशेने कूच.२८ वर्षांची परंपरा कायम...घानाने वर्ल्ड कप स्पर्धेतील दुसऱ्या सामन्यात केव्हाच पराभव पत्करलेला नाही आणि कालही त्यांनी इंग्लंडला गोलशून्य बरोबरीत रोखून ही परंपरा कायम राखली. गोलरक्षक बेंजामिन एसरे ( Benjamin ASARE) हा या निकालाचा हिरो ठरला. त्याने पहिल्या दोन्ही सामन्यांत क्लिन शीट राखली आणि असा पराक्रम करणारा तो घानाचा पहिलाच गोलरक्षक ठरला.१९९८मध्ये घानाला वर्ल्ड कपच्या दुसऱ्या सामन्यात टोगोकडून १-२ अ असा पराभव पत्करावा लागला होता. त्यानंतर त्यांनी पुढील पाच वर्ल्ड कप स्पर्धेतील त्यांच्या दुसऱ्या सामन्यात हात पत्करलेली नाही..२००६ - झेक प्रजासत्ताक ०-२ घाना२०१० - घाना १-१ ऑस्ट्रेलिया२०१४ - घाना २-२ जर्मनी२०२२ - दक्षिण कोरिया २-३ घाना२०२६ -इंग्लंड ०-० घाना.Cristiano Ronaldo Record: ६० वर्ष एकाच व्यक्तीच्या नावे होता विक्रम, रोनाल्डोने ३३ मिनिटांत मोडला! गोलरक्षकाला गंडवलं Video तुफान Viral.. मेस्सीही मागे पडला.Croatia and Colombia secure narrow World Cup victoriesL गटातील अन्य लढतीत क्रोएशियाला १-० असा विजय मिळवण्यासाठी पनामाने चांगले रडवले. ५४ व्या मिनिटाला अँटे बुडिमिरने केलेला गोल निर्णायक ठरला. या निकालमुळे L गटातील चुरस रंगतदार अवस्थेत आली आहे. इंग्लंड व घाना प्रत्येकी ४ गुणांसह तालिकेत आघाडीवर आहेत, तर क्रोएशियाने २ सामन्यांत ३ गुण मिळवून स्पर्धेतील आव्हान कायम राखले आहे. K गटातील सामन्यात कोलंबियाने १-० अशा फरकाने डीआर काँगोवर मात केली. डॅनिएल मुनोझने ७६व्या मिनिटाला गोल केला. कोलंबियाने ६ गुणासह गटात अव्वल स्थान पटकावले, तर पोर्तुगाल ४ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.