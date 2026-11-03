क्रीडा

‘द बिग शो’चा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा; ३८व्या वर्षी ग्लेन मॅक्सवेलची निवृत्ती

Glenn Maxwell Retires ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू क्रिकेटर ग्लेन मॅक्सवेलनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केलीय. ऑस्ट्रेलियाकडून मॅक्सवेलनं २८६ सामने खेळले असून ७ हजार पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत.
Glenn Maxwell Retires

Glenn Maxwell Retires

Esakal

सूरज यादव
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ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज अष्टपैलू क्रिकेटर ग्लेन मॅक्सवेलनं मंगळवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. ऑस्ट्रेलियाकडून त्याने एकूण २८६ सामने खेळले. यात त्यानं ७ हजार २२६ धावा केल्या. तर १३६ विकेटही घेतल्या. ऑस्ट्रेलियाला ३ वर्ल्ड कप जिंकून देणाऱ्या खेळाडूंमध्ये मॅक्सवेलचा समावेश आहे. २०१५, २०२३ चे एकदिवसीय वर्ल्डकप आणि २०२१च्या टी२० वर्ल्ड कप संघातही तो होता.

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