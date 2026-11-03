‘द बिग शो’चा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा; ३८व्या वर्षी ग्लेन मॅक्सवेलची निवृत्ती

ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज अष्टपैलू क्रिकेटर ग्लेन मॅक्सवेलनं मंगळवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. ऑस्ट्रेलियाकडून त्याने एकूण २८६ सामने खेळले. यात त्यानं ७ हजार २२६ धावा केल्या. तर १३६ विकेटही घेतल्या. ऑस्ट्रेलियाला ३ वर्ल्ड कप जिंकून देणाऱ्या खेळाडूंमध्ये मॅक्सवेलचा समावेश आहे. २०१५, २०२३ चे एकदिवसीय वर्ल्डकप आणि २०२१च्या टी२० वर्ल्ड कप संघातही तो होता..ग्लेन मॅक्सवेलनं ऑस्ट्रेलियाकडून ७ कसोटी, १४९ एकदिवसीय आणि १३० टी२० सामने खेळले. एकदिवसीय क्रिकेटमद्ये ३९९० धावा, तर टी२०मध्ये २८९७ धावा केल्या आहेत. मॅक्सवेल त्याच्या आक्रमक फलंदाजीसाठी आणि सामन्याला कलाटणी देणाऱ्या खेळीसाठी ओळखला गेला..Who Was BB Nimbalkar? कोल्हापूरचा डॅशिंग क्रिकेटपटू! ज्याच्या नाबाद ४४३ धावांनी वादळ उठवले! 'राजा'ने सामना सोडला नसता तर ब्रॅडमनचा विश्वविक्रम मोडला असता....निवृत्तीची घोषणा करताना मॅक्लवेल म्हणाला की, थोडं वाईट वाटतंय आमि वाटलंही पाहिजे. मी व्हिक्टोरियासाठी ५० षटकं आणि चार दिवसांच्या घरेलू सामन्यांसह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा करत आहे. कसोटीतून निवृत्तीमुळे कुणाला जास्त धक्का बसणार नाही असंही मॅक्सवेलनं म्हटलं. मॅक्सवेलनं जून २०२५मध्ये एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती..मॅक्सवेलने २०२३च्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये केलेली द्विशतकी खेळी ऐतिहासिक ठरली. मुंबईत वानखेडे स्टेडियमवर अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला २९२ धावांचे आव्हान होते. संघाने ९१ धावात ७ विकेट गमावल्या होत्या. विजय अशक्यप्राय वाटत असताना मॅक्सवेलनं तुफान फटकेबाजी करत फक्त १२८ चेंडूत २०१ धावा केल्या. त्याच्या या खेळीत २१ चौकार आणि १० षटकारांचा समावेश होता. तेव्हा त्याला धावताही येत नव्हतं. आठव्या गड्यासाठी पॅट कमिन्ससोबत त्याने २०२ धावांची नाबाद भागिदारी केली होती. याच भागिदारीमुळे ऑस्ट्रेलियाने ३ विकेट आणि १९ चेंडू राखून सामना जिंकला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.