ठरलं! भारतातील 'या' शहरात होणार जागतिक बुद्धिबळ स्पर्धा...जगभरातील दिग्गजांचा सहभाग...

FIDE World Cup Chess 2025 Goa : यापूर्वी २००२ मध्ये हैदराबाद येथे विश्वकरंडक बुद्धिबळ स्पार्धा आयोजित करण्यात आली होती. तेव्हा विश्वनाथन आनंद विजेता ठरला होता.
FIDE World Cup Chess 2025 Goa schedule : भारताला विश्वकरंडक बुद्धिबल स्पर्धेचे यजमानपद बहाल केल्यानंतर मंगळवारी जागतिक बुद्धिबळ महासंघाने स्पर्धा शहर म्हणून गोव्याला पसंती दिली आहे. ३० ऑक्टोबर ते २७ नोव्हेंबर या कालावधीत ही स्पर्धा होणार आहे. या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत जगभरातील २०६ बुद्धिचलपटू सहभागी होतील, अशी माहिती आहे.

