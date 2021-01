ऑलिम्पिकसाठी हॉकी इंडियाने घेतला मोठा निर्णय

ऑलिम्पिक स्पर्धत दममदार आणि लक्षवेधी खेळ करण्यासाठी भारतीय पुरुष हॉकी संघाची जोरदार तयारी सुरु आहे. जगातील मानाच्या स्पर्धेत उतरण्यापूर्वी इंडियन हॉकीने मोठा निर्णय घेतला आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे माजी ऑलिम्पिकपटू ग्रेग क्लार्क यांची संघाच्या अ‍ॅनालिटीकल कोचपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मंगळवारी हॉकी इंडियाने यासंदर्भातील घोषणा केली. क्लार्क या महिन्यात होणाऱ्या राष्ट्रीय कॅम्पवेळी संघाला जॉईन होतील. यापूर्वी त्यांनी 2013-14 मध्ये भारतीय ज्यूनिअर पुरुष हॉकी संघाला मार्गदर्शन केले होते.

South Africa's Gregg Clark joins the Indian Men's Hockey Team as their new Analytical Coach!

Learn more: https://t.co/z6YqCGNYUV#IndiaKaGame @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI

— Hockey India (@TheHockeyIndia) January 5, 2021