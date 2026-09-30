Asian Games Athletics: रिले संघाची सुवर्ण भरारी;ॲथलेटिक्समध्ये यंदा २४ पदकांची कमाई

नागोया, : आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील ॲथलेटिक्सच्या शेवटच्या दिवशी भारतीय ॲथलिट्सनी एक सुवर्णपदकासह पाच पदकांची कमाई केली. भारतीय महिला ४-४०० रिले संघाने सुवर्णपदक जिंकून अखेर भारताच्या खात्यात एकूण सहावे आणि ॲथलेटिक्समधील पहिले सुवर्ण जमा केले. गत स्पर्धेत भारताने ॲथलेटिक्समध्ये सहा सुवर्णपदकांसह २९ पदकांची कमाई केली होती. या वेळी भारतीय ॲथलिट्सला एक सुवर्ण, नऊ रौप्य आणि १४ ब्राँझ अशी एकूण २४ पदकांची कमाई करता आली. यामुळे ॲथलेटिक्सच्या पदकतालिकेत भारताने सहावे स्थान मिळविले. गुलवीर सिंगने मिळविलेले तिसरे पदक शेवटच्या दिवशीचे भारतीय कामगिरीचे वैशिष्ट्य ठरले. .महिलांच्या ४-४०० मीटर रिले शर्यतीत किरण पहल, पूवम्मा, प्राची आणि वित्या रामराज या चौकडीने ३ मिनिटे २९.६९ सेकंदात शर्यत पूर्ण करून सुवर्णपदक खेचून आणले. शेवटच्या टप्प्यात वित्याने चीन व बहरीनच्या धावपटूंना मागे टाकून विजय संपादन केला. या सुवर्णपदकामुळे वित्याच्या खात्यात एकूण तीन पदके जमा झाली. प्रथमच झालेल्या ४-१०० मीटर मिश्र रिले शर्यतीत भारताने ब्राँझपदकाची कमाई केली. भारताने आज अभिन्याच्या जागेवर एस. स्नेहाला संधी दिली. गुरींदरवीर सिंग, स्नेहा, अनिमेष कुजूर आणि हरिता भद्रा या चौकडीने ४१.०६ सेकंदात ब्राँझपदक पटकावले. पुरुषांच्या ४-४०० मीटर रिले शर्यतीतही भारताने ब्राँझपदकाची कमाई केली. भारतीय संघाने ही शर्यत ३ मिनिटे ०१.६१ सेकंदात पूर्ण केली..उंच उडीत २४ वर्षांनी पदकराष्ट्रीय विक्रमवीर असलेल्या पूजाने महिलांच्या उंच उडीत ब्राँझपदक जिंकून भारताला तब्बल २४ वर्षानंतर पदक जिंकून दिले. २००२च्या स्पर्धेत बॉबी अलॉयशिसने रौप्यपदक जिंकले होते. उंच उडीत भारताचे हे एकूण केवळ तिसरे पदक होय. १९५१ स्पर्धेत सर्वप्रथम भारताने ब्राँझपदक जिंकले होते. पूजा १.८४ मीटरपर्यंत अव्वल स्थानावर होती, मात्र १.८७ मीटरवर ती तीनदा अपयशी ठरल्याने तिला ब्राँझपदकावर समाधान मानावे लागले..गुलवीरची भन्नाट कामगिरीप्रथम १० हजार मीटर, नंतर पंधराशे मीटर शर्यतीत रौप्य आणि शेवटच्या दिवशी पाच हजार मीटर शर्यतीत ब्राँझपदक जिंकून गुलवीर सिंगने इतिहास घडविला. मूळचा उत्तर प्रदेशचा असलेला आणि सेनादलात कार्यरत असलेल्या गुलवीरने १३ मिनिटे ३२.७५ सेकंदात शर्यत पूर्ण करून ब्राँझपदकाची कमाई केली. या शर्यतीत अविनाश साबळेची हीप्रवेशिका होती, मात्र तो सहभागी झाला नाही..केवळ दुसरागुलवीरने एकाच आशियाई क्रीडा स्पर्धेत तीन वैयक्तिक पदके जिंकून इतिहास घडविला. अशी कामगिरी करणारा तो पी. टी. उषानंतर केवळ दुसरा भारतीय ठरला. उषाने १९८६च्या सेऊल स्पर्धेत चार पदके (२००, ४०० मीटर, ४०० हर्डल्स सुवर्ण व १०० मीटर रौप्य) जिंकली होती. रिले शर्यतीचा समावेश केल्यास लेव्ही पिंटो (३ पदके, १९५१), मिल्खा सिंग (३ पदके, १९५८), ज्योतिर्मय सिकदर (३ पदके, १९९८), के. एम. बिनामोल (३ पदके, २००२), हिमा दास (३ पदके, २०१८), वित्या रामराज (३ पदके, २०२६) यांचाही समावेश केला जाऊ शकतो. लेव्ही पिंटो, मिल्खा सिंग आणि ज्योतिर्मय सिकदर यांनी वैयक्तिक दोन सुवर्णपदके जिंकली होती. तसेच शिवनाथ सिंग (५०००, १०००० मीटर, १९७८) यांनीही दोन सुवर्णपदके जिंकली होती. सुवर्णपदकांच्या बाबतीत ही सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी समजली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.