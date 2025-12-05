क्रीडा

Harbhajan Singh : आता क्षमता नसलेले ‘रोहित-विराट’चं भवितव्य ठरवणार? हरभजन सिंग संतापला...नेमका रोख कुणावर ?

Harbhajan Singh Slams Selectors : रोहित आणि विराट २०२७ चा एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकप खेळणार की नाही? यााबाबत सध्या चर्चा सुरु आहे. यावरूनच हरभजन सिंग याने निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यावर टीका केली आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

भारताचा माजी फिरकी गोलंदाज हरभजन सिंग याने गुरुवारी कडाडून टीका केली. तो म्हणाला, की स्वत: काही साध्य न केलेल्या व क्षमता नसलेल्या व्यक्ती रोहित शर्मा व विराट कोहली (रो-को) यांसारख्या महान क्रिकेटपटूंचे भवितव्य ठरवणार आहेत. याला दुर्दैव म्हणावे लागणार आहे; मात्र रोहित शर्मा व विराट कोहली हे दोघेही २०२७मधील एकदिवसीय विश्‍वकरंडक खेळण्याचा विश्‍वास आहे. या वेळी हरभजन सिंग याने निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यावर टीका केली.

