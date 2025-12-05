Harbhajan Singh : आता क्षमता नसलेले ‘रोहित-विराट’चं भवितव्य ठरवणार? हरभजन सिंग संतापला...नेमका रोख कुणावर ?

भारताचा माजी फिरकी गोलंदाज हरभजन सिंग याने गुरुवारी कडाडून टीका केली. तो म्हणाला, की स्वत: काही साध्य न केलेल्या व क्षमता नसलेल्या व्यक्ती रोहित शर्मा व विराट कोहली (रो-को) यांसारख्या महान क्रिकेटपटूंचे भवितव्य ठरवणार आहेत. याला दुर्दैव म्हणावे लागणार आहे; मात्र रोहित शर्मा व विराट कोहली हे दोघेही २०२७मधील एकदिवसीय विश्वकरंडक खेळण्याचा विश्वास आहे. या वेळी हरभजन सिंग याने निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यावर टीका केली. .हरभजन सिंग पुढे म्हणाला, की रोहित शर्मा व विराट कोहली या दोनही खेळाडूंच्या भवितव्याबाबत चर्चा सुरू आहे. हे माझ्या समजण्यापलीकडील आहे. मी स्वत: एक खेळाडू आहे. माझ्यासोबतही अशाप्रकारची घटना घडली. त्यामुळे याबाबत काहीही बोलू शकत नाही. एवढे सांगू शकेन की हे दुर्दैवी आहे. हरभजन सिंग याने विराट कोहलीचे कौतुक करताना म्हटले, की विराट कोहली मैदानावर उतरल्यानंतर आजही अव्वल दर्जाचा खेळ करीत आहे. हे पाहून आनंद गगनात मावेनासा होतो; मात्र विराट कोहली व रोहित शर्मा या दोन्ही खेळाडूंचे भवितव्य कमी प्रमाणात यशस्वी ठरलेल्या व्यक्तींच्या हातामध्ये आहे, याचे वाईट वाटत आहे..Harbhajan Singh: कसोटी क्रिकेटला श्रद्धांजली! ईडन गार्डनच्या खेळपट्टीवरून हरभजनसिंगची तीव्र भावना.युवा खेळाडूंसाठी प्रेरणा हरभजन सिंग याने रोहित शर्मा व विराट कोहली या दोघांची प्रशंसा केली. तो म्हणाला, की दोघेही भारतीय संघातील महान खेळाडू आहेत. दोघांनीही फलंदाज म्हणून ठसा उमटवला आहे. दोघांकडेही दांडगा अनुभव आहे. दोघांकडूनही युवा खेळाडूंना सातत्याने प्रेरणा मिळत आहे. दोघेही युफा खेळाडूंसमोर आदर्श निर्माण करीत आहेत. चांगली खेळपट्टी असावी हरभजन सिंग याने भारतातील खेळपट्ट्यांबाबतही मत व्यक्त केले. तो म्हणाला, कोलकाता येथील दक्षिण आफ्रिकन संघाविरुद्धचा कसोटी सामना तीन दिवसांच्या आतमध्येच संपला. फिरकी गोलंदाजांना साजेशी खेळपट्टी बनवण्यात आली..'Virat Kohli - Rohit Sharma मुळे अनेक रात्री झोपलो नव्हतो, त्यामुळे...', २०२७ वर्ल्ड कप खेळण्यावर भारताचा प्रशिक्षक स्पष्टच बोलला.खरेतर आपल्या संघात अव्वल दर्जाचे फलंदाज आहेत. इंग्लंडमध्ये आपल्या देशाने कसोटी मालिका बरोबरीत राखली आहे. तरीही भारतामध्ये फिरकी गोलंदाजांना पोषक खेळपट्टी बनवण्यात आली. चांगली खेळपट्टी बनवण्याकडे कल असायला हवा. हरभजन सिंग याने गुवाहाटी येथील खेळपट्टीचे कौतुक केले. तो म्हणाला, गुवाहाटी येथे भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामधील कसोटी सामना रंगला. येथील कसोटी सामना पाच दिवस चालला; मात्र येथे भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला. येथील खेळपट्टी चांगली होती; पण भारतीय संघाला पाच दिवस कसोटी सामना खेळण्याची सवय राहिली नाही, त्यामुळे भारताचा पराभव झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.