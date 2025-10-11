क्रीडा

बर्थ डे जोरात! Hardik Pandya ने कबुल केलं नातं... माहिका शर्मासोबत वाढदिवसाचं जंगी सेलिब्रेशन

Hardik Pandya Confirms Relationship with Mahika Sharma : गेल्या काही दिवसांपासून हार्दिक पंड्या आणि माहिका शर्मा एकमेकांना डेट करत असल्याची चर्चा होती. आता त्याने माहिकाबरोबरचे फोटो शेअर करत त्यांच्यातील नात्याची पुष्टी केली आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

भारतीय क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. आज त्याचा ३२ वा वाढदिवस आहे. महत्त्वाचे म्हणजे वाढदिवशी त्याने मॉडेल माहिका शर्मासोबत आपलं नातंदेखील कबूल केलं आहे. सोशल मीडियवर पोस्ट करत त्याने त्याच्या चाहत्यांना माहिती दिली. तसेच त्याने वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनचे फोटोही शेअर केले आहेत.

