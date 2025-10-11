बर्थ डे जोरात! Hardik Pandya ने कबुल केलं नातं... माहिका शर्मासोबत वाढदिवसाचं जंगी सेलिब्रेशन

भारतीय क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. आज त्याचा ३२ वा वाढदिवस आहे. महत्त्वाचे म्हणजे वाढदिवशी त्याने मॉडेल माहिका शर्मासोबत आपलं नातंदेखील कबूल केलं आहे. सोशल मीडियवर पोस्ट करत त्याने त्याच्या चाहत्यांना माहिती दिली. तसेच त्याने वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनचे फोटोही शेअर केले आहेत..गेल्या काही दिवसांपासून हार्दिक पंड्या आणि माहिका शर्मा एकमेकांना डेट करत असल्याची चर्चा होती. नुकताच दोघेही मुंबईत विमानतळावर सोबत दिसले होते. आपल्या लंबोर्गिनीतून उतरल्यानंतर हार्दिक पंड्य माहिकाला रस्ता दाखवत होता. आता त्याने माहिकाबरोबरचे फोटो शेअर करत त्यांच्यातील नात्याची पुष्टी केली आहे..Hardik Pandya: आलिशान गाडीतून आला, तिचा हात पकडणार होताच...; हार्दिक पांड्याचा गर्लफ्रेंडसोबतचा Video Viral .हार्दिकने इन्स्टाग्रामवर स्टोरी शेअर करत माहिकासोबतचे काही फोटो शेअर केले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यातील नात्याची चर्चा रंगली आहे. हार्दिकने शेअर केलेल्या फोटोत दोघेही समुद्रकिनारी एकत्र पोज देताना दिसत आहेत. तसेच त्याने दोघांचा एक ब्लॅक अँड व्हाइट फोटोदेखील शेअर केला आहे. याशिवाय, हार्दिकने आपला मुलगा अगस्त्य, आई आणि आजी यांच्यासोबतचे फोटोही शेअर केला आहे. तसेच वाढदिवसांचा केक कापत सेलिब्रेशन केलं आहे..Hardik Pandya - Jasmin Walia: हार्दिक - जास्मिन यांच बिनसलं? या घटनेमुळे ब्रेकअपच्या चर्चांना उधाण.हार्दिकच्या या पोस्टनंतर त्याच्या चाहत्यांसह क्रिकेटवर्तुळात चर्चा रंगली आहे. हार्दिकची नवी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा नेमकी कोण आहे? ती काय करते? असे प्रश्न त्याच्या चाहत्यांना पडलं आहेत. दरम्यान, आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी हार्दिक पंड्याची निवड झाली नसून त्यामुळे तो सध्या सुट्टी एंन्जॉय करतो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.