Basketball Player Death : सराव करताना खांब अंगावर पडून बास्केटबॉल खेळाडूचा मृत्यू; क्रीडा अधिकारी निलंबित!

Haryana basketball player death : हरियाणाच्या क्रीडा मंत्र्यांनी घेतली घटनेची गंभीर दखल; क्रीडा महासंचालकांनी हरियाणामधील सर्व जिल्ह्यांतील क्रीडा अधिकाऱ्यांना पाठवले पत्र
Haryana Basketball Player Dies During Practice : हरियाणातील रोहतक येथे सराव करताना एका १६ वर्षीय आंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खेळाडूचा खांब अंगावर पडल्याने मृत्यू झाला. त्यानंतर, हरियाणाचे क्रीडा मंत्री गौरव गौतम यांनी महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यास निलंबित करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

याशिवाय या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, क्रीडी मंत्र्यांनी सांगितले की, ज्या अधिकाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे खेळाडूचा मृत्यू झाला त्याला कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.

दरम्यान, क्रीडा महासंचालकांनी हरियाणामधील सर्व जिल्ह्यांतील क्रीडा अधिकाऱ्यांना एक पत्र लिहिले. त्यात, त्यांना जिल्ह्यांतील जीर्ण क्रीडा पायाभूत सुविधा दुरुस्त करण्याचे आणि खराब क्रीडा उपकरणे वापरणे टाळण्याचे आदेश दिले आहेत.

तर काँग्रेस नेत्या विनेश फोगट यांनी या घटनेवरून हरियाणा सरकावर टीका केली आहे."सत्य हे आहे की हरियाणातील मुले मैदानात आपले प्राण गमावत आहेत आणि भाजप सरकार कागदपत्रांमध्ये व जाहिरातींमध्ये 'विकास' शोधत आहे. हे व्यवस्थेचे अपयश नाही तर व्यवस्थेची हत्या आहे. त्यासोबतच, मुलांची स्वप्ने, त्यांचा विश्वास आणि त्यांचे भविष्य मारले जात आहे. हे क्रीडा धोरण नाही, तर खेळाडूंच्या स्वप्नांची ही उघड हत्या आहे." असं विनेश फोगट यांनी म्हटलंय.

