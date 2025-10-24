क्रीडा

Jr Hockey World Cup: पाकिस्तानची आशिया कपपाठोपाठ भारतात होणाऱ्या वर्ल्ड कपमधूनही माघार! बदली संघाची होणार घोषणा

Pakistan pulls out of Junior Hockey World Cup 2025: पाकिस्तानने भारतात होणाऱ्या ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कपमधून माघार घेतली आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तानच्या जागेवर दुसऱ्या संघाला संधी देण्यात येणार आहे.
Summary

  • पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान तणाव वाढला असून, पाकिस्तानने भारतात होणाऱ्या ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कपमधून माघार घेतली आहे.

  • आंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशनने पाकिस्तानच्या जागी दुसऱ्या संघाला संधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

  • ही स्पर्धा नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ दरम्यान होणार आहे.

