Jr Hockey World Cup: पाकिस्तानची आशिया कपपाठोपाठ भारतात होणाऱ्या वर्ल्ड कपमधूनही माघार! बदली संघाची होणार घोषणा

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान तणाव वाढला असून, पाकिस्तानने भारतात होणाऱ्या ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कपमधून माघार घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशनने पाकिस्तानच्या जागी दुसऱ्या संघाला संधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. ही स्पर्धा नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ दरम्यान होणार आहे..एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन शेजारी देशांमधील तणाव अधिक वाढला आहे. याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर पडला असून यात क्रीडा क्षेत्राचाही समावेश आहे. क्रिकेटमध्ये यापूर्वीच भारत आणि पाकिस्तान संघ कोणत्याच स्पर्धेसाठी एकमेकांच्या देशांचा दौरा करणार नसल्याचा निर्णय आयसीसीकडून घेण्यात आला आहे. आता बाकी खेळांवरही असाच परिणाम होताना दिसत आहे. पाकिस्तानने भारतात नोव्हेंबर - डिसेंबर २०२५ दरम्यान होणाऱ्या ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. .Men Hockey Asia Cup: भारत पुन्हा आशियाचा बादशाह! आशिया कप फायनलमध्ये कोरियाचा पराभव, चषकावर चौथ्यांदा ताबा मिळवला.यापूर्वी भारतातच झालेल्या हॉकी आशिया कप २०२५ स्पर्धेतूनही पाकिस्तान संघाने माघार घेतली होती. आता ज्युनियर पाकिस्तान हॉकी संघानेही भारतात येण्यास नकार दिला आहे. याबाबत आंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशनकडून माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे पाकिस्तान संघाच्या जागेवर बदली संघाची लवकरच घोषणा केली जाणार आहे. यापूर्वी आशिया कप २०२५ स्पर्धेत पाकिस्तानच्या माघारीनंतर बांगलादेशला बदली संघ म्हणून संधी देण्यात आली होती..ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत २४ संघ सहभागी होणार आहेत. साखळी फेरीसाठी पाकिस्तानचा समावेश भारत, चिली, स्वित्झर्लंड यांच्यासह एकाच गटात होता. दरम्यान, पाकिस्तानने सुरक्षेच्या कारणाने आशिया कपपाठोपाठ ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कपमधून माघार घेतली असल्याचे म्हटले जात आहे..दरम्यान यापूर्वीच हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिली टिर्कीने यांनी भारताची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्याची वचनबद्धता अधोरेखित करताना म्हटले होते की पाकिस्तान संघासाठी ज्युनियर वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी यायला दरवाजे उघडे आहेत. पण आता पाकिस्तानने नकाल दिला आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशनने हे स्पष्ट केले आहे की ही स्पर्धा २४ संघातच होईल, तसेच पाकिस्तानच्या जागेवर दुसऱ्या एखाद्या संघाला संधी दिली जाईल..Junior Hockey: सुल्तान जोहोर हॉकी करंडकासाठी भारताच्या ज्युनियर संघाची घोषणा; रोहितच्या नेतृत्वाखाली युवा संघ मलेशियात लढाईस तयार.भारतीय सरकारनेही काही महिन्यांपूर्वीच स्पष्ट केले होते की द्वीपक्षीय सामने पाकिस्तानसोबत भारत खेळणार नाही. पण बहुपक्षिय स्पर्धांमध्ये भारतीय संघ सहभागी होऊ शकतो. आता बदली संघाची लवकरच घोषणा करावी लागणार आहे. कारण ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कप स्पर्धा २८ नोव्हेंबर ते २८ डिसेंबर दरम्यान खेळवली जाणार आहे. ही स्पर्धा चेन्नई आणि मदुराई येथे खेळवली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.