Hockey World Cup 2026: भारताचा विजय हातातून निसटला! पहिल्या हाफमधील पिछाडीनंतर इंग्लंडने फिरवला सामना

Hockey World Cup 2026, India vs England: हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सोमवारी (१७ ऑगस्ट) डी पुलमध्ये भारत आणि इंग्लंड संघात सामना झाला. मात्र भारतीय संघाला या सामन्यात ४-२ अशा फरकाने पराभवाचा सामना करावा लागला. गेल्या ३२ वर्षात भारताला इंग्लंडला वर्ल्ड कपमध्ये हरवता आले नव्हते. या सामन्यातही भारत हा इतिहास बदलण्यात अपयशी ठरले. भारताने पहिल्या हाफमध्ये आघाडी घेत वर्चस्व ठेवले होते. पण इंग्लंडने दमदार पुनरागमन करत सामना जिंकला. निकोलस बंडुरॅकने इंग्लंडसाठी दमदार खेळ केला. दरम्यान, भारताने याआधी पहिल्या सामन्यात वेल्सविरुद्ध विजय मिळवल्याने अजूनही भारताला पुढच्या फेरीची आशा आहे. आता १९ ऑगस्टला भारताचा पहिल्या फेरीतील अखेरचा सामना पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. .Hockey World Cup: पेनल्टी कॉर्नर ठरले भारताचे अस्त्र! स्वातंत्र्यदिनी वेल्सला हरवत विजयी सुरुवात.या सामन्यात पहिल्या क्वार्टरमध्येच भारताने आक्रमणाला सुरुवात केली होती. सुरुवातीपासूनच भारताने वर्चस्व ठेवले होते आणि सातत्याने इंग्लंडच्या सर्कलमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करत होते. ७ व्या मिनिटाला जरमनप्रीत आणि हार्दिक यांनी गोलचा प्रयत्न केला, पण जरमनने मारलेला चेंडू गोलच्या बाहेर गेला आणि संधी हुकली. नंतर मात्र १० व्या मिनिटाला इंग्लंडला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. पण अनुभवी मनप्रीत कौरने भन्नाट बचाव करत गोल होऊ दिला नाही. त्यानंतर लगेचच इंग्लंडच्या स्टुअर्ट रशमेअरने चेंडू मोकळ्या असलेल्या निकोलस बंडुरॅककडे पास केला आणि बंडुरॅकने संधीचा फायदा घेत मैदानी गोल करत इंग्लंडला आघाडी मिळवून दिली. त्यामुळे पहिला क्वार्टर संपला, तेव्हा इंग्लंडकडे आघाडी होती..मात्र, दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये भारताने दमदार पुनरागमन केले. दुसऱ्याच मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला आणि हरमनप्रीत सिंगने आपले कौशल्य दाखवले. त्याने पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करत भारताला बरोबरी करून दिली. त्यानंतरही भारताने चेंडूवर ताबा ठेवला होता. ५ व्या मिनिटाला पुन्हा पेनल्टी कॉर्नर मिळाला, पण इंग्लंडचा गोलकिपर जेम्स माझरेलोने चांगला बचाव केला. मात्र १० व्या मिनिटाला हार्दिक आणि अभिषेकने चांगले पास करत दिलप्रीतकडे पास दिला, ज्यावर त्याने चांगला मैदानी गोल करत भारताला २-१ अशी आघाडी मिळवून दिली..पहिला हाफ संपला, तेव्हा भारताकडे आघाडी होती. तसेच पहिल्या हाफमध्ये भारताचे वर्चस्वही दिसले, कारण या हाफमध्ये भारताचा चेंडूवर ताबाही राहिला आणि भारताने इंग्लंडच्या सर्कलमध्ये सातत्याने प्रवेश करण्याचही यश मिळवले होते. मात्र, दुसऱ्या हाफमध्ये तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये इंग्लंडने दणक्यात पुनरागमन केले. सुरुवातीला इंग्लंडला पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करता आला नाही, पण तिसऱ्या क्वार्टरच्या ९ व्या मिनिटाला इंग्लंडसाठी रशमेअरने अप्रतिम फटका मारत मैदानी गोल केला आणि सामन्यात बरोबरी झाली. पण लगेचच १३ व्या मिनिटाला हेन्री क्रॉफ्टनेही मैदानी गोल करत इंग्लंडला ३-२ अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यामुळे भारतावरील दबाव वाढला..Hockey World Cup: दोनदा आघाडी, पण तरी अखेर चीनविरुद्ध भारताची बरोबरी! पहिल्याच सामन्यात रंगला थरार.चौथ्या आणि अखेरच्या क्वार्टरमध्ये भारताने आक्रमक सुरुवात केली. सुरुवातीला संधी चालून आल्या पण गोल झाले नव्हते. पण नंतर इंग्लंडने चांगला बचाव केला. इंग्लंडला पेनल्टी कॉर्नरही शेवटी मिळाले, त्याचदरम्यान सामना संपण्यास ६ मिनिटे बाकी असताना निक बंडुरॅकने पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करत इंग्लंडची आघाडी ४-२ अशी वाढवली. त्याआधी चौथ्या क्वार्टरच्या ८ व्या मिनिटादरम्यान भारताच्या निलकंठला यलो कार्ड दाखवल्याने ५ मिनिटासाठी बाहेर बसावे लागले होते. अखेरीस इंग्लंडने चेंडूवर ताबा ठेवला. अखेर भारताला गोल करता आला नाही आणि हा सामना गमवावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.