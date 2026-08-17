क्रीडा

Hockey World Cup 2026: भारताचा विजय हातातून निसटला! पहिल्या हाफमधील पिछाडीनंतर इंग्लंडने फिरवला सामना

Hockey World Cup: England Stun India 4-2 : हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाचा सामना सोमवारी जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या इंग्लंड संघाविरुद्ध झाला. मात्र या सामन्यात भारतीय संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला.
India vs England | Hockey World Cup 2026

India Hockey Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Hockey World Cup 2026, India vs England: हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सोमवारी (१७ ऑगस्ट) डी पुलमध्ये भारत आणि इंग्लंड संघात सामना झाला. मात्र भारतीय संघाला या सामन्यात ४-२ अशा फरकाने पराभवाचा सामना करावा लागला. गेल्या ३२ वर्षात भारताला इंग्लंडला वर्ल्ड कपमध्ये हरवता आले नव्हते. या सामन्यातही भारत हा इतिहास बदलण्यात अपयशी ठरले.

भारताने पहिल्या हाफमध्ये आघाडी घेत वर्चस्व ठेवले होते. पण इंग्लंडने दमदार पुनरागमन करत सामना जिंकला. निकोलस बंडुरॅकने इंग्लंडसाठी दमदार खेळ केला. दरम्यान, भारताने याआधी पहिल्या सामन्यात वेल्सविरुद्ध विजय मिळवल्याने अजूनही भारताला पुढच्या फेरीची आशा आहे. आता १९ ऑगस्टला भारताचा पहिल्या फेरीतील अखेरचा सामना पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे.

India vs England | Hockey World Cup 2026
Hockey World Cup: पेनल्टी कॉर्नर ठरले भारताचे अस्त्र! स्वातंत्र्यदिनी वेल्सला हरवत विजयी सुरुवात
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