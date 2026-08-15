क्रीडा

Hockey World Cup: पेनल्टी कॉर्नर ठरले भारताचे अस्त्र! स्वातंत्र्यदिनी वेल्सला हरवत विजयी सुरुवात

India Beat Wales : हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला शनिवारी सुरुवात झाली. या स्पर्धेत भारतीय संघाने पहिल्याच दिवशी वेल्सवर एकतर्फी विजय मिळवला. कर्णधार हरमनप्रीत सिंग आणि संजय यांचे योगदान मोलाचे ठरले.
India Hockey Team

India Hockey Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला शनिवारपासून (१५ ऑगस्ट) दणक्यात सुरुवात झाली आहे. स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी भारताचा सामना नेदरलँड्समधील ॲम्स्टेलवीन येथे वेल्स संघाविरुद्ध पार पडला.

या संपूर्ण सामन्यात भारतीय संघाने वर्चस्व ठेवताना दणदणीत विजयासह स्पर्धेत आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली. हरमनप्रीत सिंगच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या भारतीय संघाने वेल्सला ३-१ अशा फरकाने नमवले. त्यामुळे पुल डीमध्ये भारताने आघाडी घेतली आहे.

India Hockey Team
Hockey World Cup Schedule: स्वातंत्र्यदिनापासून सुरू होणार थरार! IND vs PAK सामना कधी अन् कुठे पाहाता येणार? जाणून घ्या सर्वकाही
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