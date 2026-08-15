Hockey World Cup: पेनल्टी कॉर्नर ठरले भारताचे अस्त्र! स्वातंत्र्यदिनी वेल्सला हरवत विजयी सुरुवात

हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला शनिवारपासून (१५ ऑगस्ट) दणक्यात सुरुवात झाली आहे. स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी भारताचा सामना नेदरलँड्समधील ॲम्स्टेलवीन येथे वेल्स संघाविरुद्ध पार पडला. या संपूर्ण सामन्यात भारतीय संघाने वर्चस्व ठेवताना दणदणीत विजयासह स्पर्धेत आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली. हरमनप्रीत सिंगच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या भारतीय संघाने वेल्सला ३-१ अशा फरकाने नमवले. त्यामुळे पुल डीमध्ये भारताने आघाडी घेतली आहे. .Hockey World Cup Schedule: स्वातंत्र्यदिनापासून सुरू होणार थरार! IND vs PAK सामना कधी अन् कुठे पाहाता येणार? जाणून घ्या सर्वकाही.सामन्याच्या आधीच हरमनप्रीतने संघाला ऊर्जा शेवटपर्यंत कायम ठेवण्याचा सल्ला दिला होता. या सामन्यात भारताने सुरुवातीपासूनच आक्रमण केले होते, पण सुरुवातीला वेल्सने चेंडूवर ताबा ठेवण्यात यश मिळावले. परंतु ८ व्याच मिनिटाला भारताला पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. पण हरमनप्रीत त्यावेळी मैदानातून बाहेर असल्याने संजयने जबाबदारी घेतली. पहिल्यावेळी चेंडू रशरच्या पायात आल्याने पुन्हा पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. यावेळी मात्र संजयने कोणतीही चूक न करता ड्रॅगफ्लिक करत भारतासाठी पहिला गोल केला. त्यानंतर तीनच मिनिटात म्हणजे ११ व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरवर कर्णधार हरमनप्रीतने त्याच्या नेहमीच्या कौशल्याने गोलकिपरच्या डाव्या बाजूला चेंडू मारत भारतासाठी दुसरा गोल नोंदवला. त्यामुळे पहिल्या क्वार्टर संपला, तेव्हाच भारत २-० अशा फरकाने आघाडीवर होता..दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये मात्र वेल्सने भारताला चांगली लढत दिली. भारताने संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, पण दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये एकही गोल झाला नाही. तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये वेल्सने आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला, पण भारताचा बचावही चांगला राहिला. भारताचा सर्वात अनुभवी खेळाडू मनप्रीत सिंगच्या प्रयत्नांमुळे ४२ व्या मिनिटाला पुन्हा पेनल्टी कॉर्नर मिळाला. ज्याचा फायदा हरमनप्रीतने घेतला आणि ताकदवान ड्रॅगफ्लिक करत त्याने त्याचा सामन्यातील दुसरा, तर भारताचा तिसरा गोल केला. त्यामुळे भारताला तिसऱ्या क्वार्टरनंतर ३-० अशी चांगली आघाडी मिळाली..Hockey Jersey Controversy: हॉकी संघाच्या भगव्या जर्सीवरून वाद पेटला, अध्यक्षांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतला... Email ने उडवली खळबळ; नेमका वाद काय?.चौथ्या आणि अखेरच्या क्वार्टरमध्येही भारताने वर्चस्व ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तरी ५५ व्या मिनिटाला फरलाँगच्या ड्रॅगफ्लिकवर भारताचा गोलकिपर मोहितने अप्रतिम बचाव केला. मात्र ५६ व्या मिनिटाला स्टिक टॅकलसाठी पंचांनी वेल्सला पेनल्टी स्ट्रोक दिला. त्यावेळी थोडा गोंधळ झाला. शिट्टी हातून निसटल्याने त्यांना ती वाजवता आली नाही. त्यावेळी मोहितने गोल होण्यापासून वाचवण्यासाठी स्वत:ला झोकू दिले. पण सॅम वेल्शने गोल केला. टीव्ही पंचांच्या मते, शिट्टी वाजण्यापूर्वीच चेंडू गोलमध्ये गेला होता, त्यामुळे वेल्सला गोल मिळाला. पण शेवटी सामना ३-१ असा भारताने जिंकला..आता भारताचा पुढचा सामना इंग्लंडविरुद्ध १७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. हा सामना संध्याकाळी ६.३० वाजता सुरू होईल. वेल्सवरील विजयामुळे भारताने ३ पाँइंट्स मिळवत पुल डीमध्ये सध्या अव्वल क्रमांक मिळवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.