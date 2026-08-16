Hockey World Cup : पाकिस्तानचा मुर्खपणा, महत्त्वाचे सामान न घेताच खेळायला आले; रेफरीने बरोबर धारेवर धरले; माजी कर्णधार म्हणाला...

Pakistan suffer 4-1 defeat against England Hockey World Cup: पाकिस्तानची २०२६ FIH हॉकी वर्ल्ड कप स्पर्धेची सुरुवात निराशाजनक राहिली. त्यांना इंग्लंडकडून ४-१ असा पराभव पत्करावा लागला. इंग्लंडने १२व्या मिनिटाला आपला पहिला गोल केला आणि त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही. पाकिस्तानने अखेर ५१व्या मिनिटाला गोल केला. या सामन्यादरम्यान पाकिस्तानने मुर्खपणा केला आणि त्यामुळे कर्णधार अबु बकरवर रेफरीने कारवाई केली. .सामन्यादरम्यान पाकिस्तानचे खेळाडू पेनल्टी कॉर्नरसाठी लागणारे संरक्षक साहित्य ( protective gear) चेंजिंग रूममध्ये विसरले. त्यामुळे कर्णधार अबू बकरला ग्रीन कार्ड मिळाले, ज्यामुळे त्याला दोन मिनिटे मैदानाबाहेर बसावे लागले. पाकिस्तानचा माजी कर्णधार सलमान अकबरने खेळाडूंच्या या मुर्खपणावर ताशेरे ओढले. तो म्हणाला, "व्वा. पाकिस्तान हॉकीच्या नावावर आणखी एक नकोसा विक्रम. खेळाडू पेनल्टी कॉर्नरसाठीचे संरक्षक साहित्य ड्रेसिंग रूममध्ये विसरले," असे सलमानने पोस्ट लिहिली. .आंतरराष्ट्रीय हॉकीच्या सर्वात मोठ्या मंचावर पेनल्टी कॉर्नरसाठी आवश्यक असलेली संरक्षक उपकरणे विसरणे हे अजिबातच चालणार नाही. तयारी म्हणजे केवळ डावपेच, तंदुरुस्ती आणि कौशल्ये नसते. त्यात शिस्त आणि संघटन यांचाही समावेश असतो. दुर्दैवाने, अशा प्रसंगांमुळे आपण मोठ्या स्पर्धेसाठी खरोरच किती तयारी केली आहे, हे समजते, असे तो पुढे म्हणाला..Hockey World Cup: पेनल्टी कॉर्नर ठरले भारताचे अस्त्र! स्वातंत्र्यदिनी वेल्सला हरवत विजयी सुरुवात.पाकिस्तानचा पुढील सामना १७ ऑगस्ट रोजी वेल्सविरुद्ध होईल. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९ ऑगस्ट रोजी बहुप्रतिक्षित सामना रंगेल. भारताने शनिवारी वेल्सविरुद्ध ३-१ असा विजय मिळवून आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.