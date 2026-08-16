क्रीडा

Hockey World Cup : पाकिस्तानचा मुर्खपणा, महत्त्वाचे सामान न घेताच खेळायला आले; रेफरीने बरोबर धारेवर धरले; माजी कर्णधार म्हणाला...

Pakistan vs England 2026 Hockey World Cup bizarre incident: पाकिस्तानने हॉकी वर्ल्ड कपच्या मोहिमेची सुरुवात निराशाजनक पद्धतीने केली. इंग्लंडने पाकिस्तानचा ४-१ असा पराभव करत सामन्यात शानदार विजय मिळवला. मात्र, या सामन्यात पाकिस्तानच्या संघाकडून मैदानावर झालेल्या एका विचित्र चुकीची चांगलीच चर्चा रंगली.
Pakistan forget penalty corner protective gear against England Hockey World Cup

Pakistan forget penalty corner protective gear against England Hockey World Cup

Swadesh Ghanekar
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Pakistan suffer 4-1 defeat against England Hockey World Cup: पाकिस्तानची २०२६ FIH हॉकी वर्ल्ड कप स्पर्धेची सुरुवात निराशाजनक राहिली. त्यांना इंग्लंडकडून ४-१ असा पराभव पत्करावा लागला. इंग्लंडने १२व्या मिनिटाला आपला पहिला गोल केला आणि त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही. पाकिस्तानने अखेर ५१व्या मिनिटाला गोल केला. या सामन्यादरम्यान पाकिस्तानने मुर्खपणा केला आणि त्यामुळे कर्णधार अबु बकरवर रेफरीने कारवाई केली.

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