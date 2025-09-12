Hong Kong Open 2025 : आयुषचा जागतिक पदक विजेत्याला धक्का; पुरुषांच्या एकेरीत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश

Ayush Shetty defeats world championship silver medalist Kodai Naraoka : भारताचा युवा खेळाडू आयुष शेट्टी याने हाँगकाँग ओपन सुपर ५०० बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये रोमहर्षक विजयाची नोंद केली. आयुष याने पुरुषांच्या एकेरीमध्ये जागतिक स्पर्धेतील रौप्यपदकविजेत्या कोडाय नाराओका याला पराभूत करताना उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. कर्नाटकच्या २० वर्षीय आयुष शेट्टी याने पाचव्या मानांकित कोडाय नाराओका याचे कडवे आव्हान २१-१९, १२-२१, २१-१४ असे तीन गेममध्ये परतवून लावले. .आयुष याने एक तास व १२ मिनिटांमध्ये प्रतिस्पर्धी खेळाडूला नमवण्याची किमया करून दाखवली. आता त्याच्यासमोर भारताच्याच लक्ष्य सेन याचे आव्हान असणार आहे. प्रकाशपदुकोण बॅडमिंटन अकादमीत हे दोघेही एकत्रितपणे प्रशिक्षण घेत आहेत..World Badminton Championships : ऑलिंपिक वेदनेवर जागतिक पदकाची फुंकर : चिराग शेट्टी.आयुष शेट्टी याने २०२३मधील ओडिशा मास्टर्स या स्पर्धेमध्ये अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता. २०२३मधील बहरीन व २०२४मधील नेदरलॅंड्स या स्पर्धांमध्ये त्याला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. आयुष याने गेल्या काही काळात टप्प्याटप्पाने प्रगती केली..आहे. हाँगकाँग ओपन या स्पर्धेतील त्याची कामगिरी उल्लेखनीय ठरली आहे. लक्ष्यकडून प्रणोयचा पराभव पुरुषांच्या एकेरीत दोन भारतीय खेळाडूंमध्ये सामना रंगला. लक्ष्य सेन व एच. एस. प्रणोय यांच्यामध्ये अटीतटीची लढाई रंगली. लक्ष्य सेन याने या लढतीत बाजी मारली..World Championship Badminton: सात्विक-चिरागकडून पदक पक्कं; पॅरिस ऑलिंपिकमधील पराभवाची परतफेड.लक्ष्य याने प्रणोयवर पहिला गेम गमावल्यानंतरही यश मिळवले हे विशेष. प्रणोय याने पहिला गेम २१-१५ असा आपल्या नावावर केला. त्यानंतर लक्ष्य याने झोकात पुनरागमन केले. त्याने पुढील दोन गेममध्ये २१-१८, २१-१० असे यश मिळवताना पुढे पाऊल टाकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.